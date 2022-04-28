اليونان: الطلعات الجوية التركية فوق بحر إيجه تقوض وحدة "الناتو"

دعا رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس تركيا، اليوم الخميس، إلى التوقف عن انتهاك المجال الجوي اليوناني بالطائرات المقاتلة، وهو سلوك قال إنه يقوض وحدة حلف شمال الأطلسي ”الناتو“ في وقت حرج بعد الغزو الروسي لأوكرانيا.

وقبل يوم، احتجت وزارة الخارجية اليونانية لدى السفير التركي في أثينا بشأن سلسلة من الطلعات التركية فوق بحر إيجه، قائلة إنها غير قانونية و“استفزاز غير مقبول“.

وقال ميتسوتاكيس إنه أخطر الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرج بهذا الأمر.

وقال ميتسوتاكيس: ”أوضحت للأمين العام أن مثل هذا السلوك من حليف في حلف شمال الأطلسي… غير مقبول“.

وأضاف أنه ”يقوض الأمن الأوروبي وكذلك وحدة.. حلف شمال الأطلسي في وقت لا غنى فيه لأعضاء الحلف جميعا عن أن نظل متحدين ونحن نواجه عدوانا روسيا مستمرا في أوكرانيا“.

ولم يرد المسؤولون الأتراك حتى الآن على طلب للتعليق، لكن أنقرة طالما جادلت بأن المزاعم اليونانية بشأن مجالها الجوي مبالغ فيها، واقترحت طرح الموضوع للنقاش خلال محادثات ثنائية.

وفي وقت سابق قال متحدث حكومي إنه بعد عمليات التحليق الجوي أصبحت الأجواء غير ملائمة لإجراء جولة مرتقبة من محادثات بناء الثقة بين الدولتين.

وحلقت مقاتلتان لسلاح الجو التركي من طراز ”16-F“، حلقتا فوق جزر فارماكونيسي وليبسي وفورني وإنوس اليونانية“، حسب ما ذكرت وكالة أنباء أثينا المقدونية ”أمنا“.

وأشارت الوكالة في وقت سابق، إلى أن ”مقاتلتين تركيتين من طراز ”16-F ”حلقتا فوق جزر آركي وليبسي وأغاثونيسيون وساموس وفورني وإيونيسي“.

وأكدت الوكالة أن ”الطائرات الحربية اليونانية حلقت في الجو لاعتراض الطائرات التركية؛ مما أجبر المخالفين وفق القواعد الدولية على مغادرة الأجواء اليونانية“.

ويوم الخميس الماضي، اتهم وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، بعض المسؤولين اليونانيين بأنهم يُقدمون على أعمال وتصريحات استفزازية تؤثر سلبا على العلاقة الثنائية بين البلدين.

وذكر وزير الدفاع التركي أن اليونان قامت بتسليح 16 من أصل 23 جزيرة، بشكل يخالف الاتفاقيات الدولية.

وكانت اليونان وتركيا، العضوان بحلف شمال الأطلسي، على شفا الحرب في 1996 بسبب جزيرة مهجورة في بحر إيجه.

وتحسنت العلاقات الثنائية بمرور السنين رغم التوترات من وقت لآخر والتي كان أحدثها في الآونة الأخيرة بسبب مصادر الطاقة في البحر المتوسط.