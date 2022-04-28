أردوغان: زيارتي للسعودية تظهر إرادة مشتركة لبدء عهد جديد

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الخميس، إن زيارته للسعودية مثال على الإرادة المشتركة لبدء فترة جديدة في العلاقات بين تركيا والمملكة، وإنه يأمل بتحسين العلاقات على أساس الاحترام والثقة المتبادلين، بحسب ما ذكرته وكالة ”رويترز“.

وفي حديثه للصحفيين قبل مغادرته تركيا، قال أردوغان إنه يعتقد أن زيادة التعاون في مجالات: الصحة، والطاقة، والأمن الغذائي، والدفاع، والتمويل ستكون مفيدة للطرفين.

وأوضح أنه سيلتقي مع ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، خلال الزيارة.

وكان مسؤول تركي رفض الكشف عن هويته، أعلن الثلاثاء الماضي، أن الرئيس أردوغان، سيقوم، الخميس، بزيارة رسمية إلى الرياض، بحسب ما أوردته وكالة ”فرانس برس“.

وقال المسؤول التركي إن الرئيس أردوغان سيلتقي الملك سلمان، على أن يعود إلى أنقرة، الجمعة.

وتعد زيارة أردوغان إلى السعودية أول زيارة له إلى المملكة منذ قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، في العام 2018، في خطوة يسعى من خلالها للحصول على دعم لبلاده التي تعصف بها أزمة مالية حادة.

وكان أردوغان يتهم ”أعلى المستويات“ في الحكومة السعودية بإصدار أوامر قتل خاشقجي، وانتقد الإجراءات القانونية في الرياض.

وبينما يواجه الاقتصاد التركي الآن مشاكل عميقة، وتلوح في الأفق انتخابات صعبة، يسعى أردوغان لإصلاح علاقات أنقرة الدبلوماسية المتوترة.

وتأتي الرحلة تتويجًا لجهود على مدى شهور من جانب أنقرة لإصلاح العلاقات مع الرياض بعد أن فرضت المملكة العربية السعودية مقاطعة غير رسمية للواردات التركية بسبب موقفها من مقتل خاشقجي، وتمثل تحولًا جذريًا من جانب تركيا.

وكان أردوغان أعلن، في الثالث من كانون الثاني/ يناير، عن زيارة وشيكة إلى المملكة، لكن لم يتطرّق إلى ذلك مجددًا منذ ذلك الحين.

وفي وقت سابق، أعرب الرئيس التركي عن رغبة بلاده بتعزيز العلاقات مع المملكة العربية السعودية.

وجاء ذلك في حوار أجراه مع الصحفيين على متن الطائرة الرئاسية، أثناء توجهه من جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى السنغال.

وقال: ”نريد تعزيز علاقاتنا مع السعودية، ونرغب بدفع حوارنا الإيجابي معها قُدمًا بخطوات ملموسة في الفترة المقبلة“.

ولفت أردوغان إلى الاتصال الهاتفي الذي أجراه مع الملك سلمان بن عبدالعزيز، العام الماضي، وزيارة وزير الخارجية التركي مولود تشواوش أوغلو للرياض أيضًا، ولقائه نظيره السعودي فيصل بن فرحان.