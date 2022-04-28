لمساعدة أوكرانيا.. خطة أمريكية لبيع يخوت وأصول لأثرياء روس

كشف البيت الأبيض، اليوم الخميس، عن حزمة تشريعية مقترحة من شأنها أن تسمح للحكومة الفيدرالية ببيع اليخوت وأصول أخرى تمت مصادرتها من الأوليغارشية الروسية بسبب غزو الكرملين لأوكرانيا واستخدام العائدات في المساعدات العسكرية والإنسانية لأوكرانيا.

وبحسب موقع ”أكسيوس“ فقد صادرت الولايات المتحدة بالفعل ملايين الدولارات من الأصول من الأثرياء الروس الذين تربطهم علاقات وثيقة بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين وتأمل هي وحكومات أخرى بأن يترجم الضغط المالي على هؤلاء الأثرياء إلى ضغط سياسي على بوتين ما قد يؤدي إلى تقليص سلطته.

وأوضح الموقع أن الاقتراح يأتي بعد أن صوّت مجلس النواب بأغلبية ساحقة، الأربعاء، لحث إدارة بايدن على تصفية الأصول المصادرة لمساعدة أوكرانيا.

وأشار الموقع إلى أن الاقتراح يتضمن أحكامًا من شأنها تبسيط عملية الاستيلاء على أصول الأوليغارشية الروسية، وتوسيع الأصول الخاضعة للمصادرة، وإغلاق بعض ثغرات التهرب من العقوبات المفروضة على روسيا.

وبعد الغزو الروسي لأوكرانيا، فرضت الولايات المتحدة وعدة دول أخرى عقوبات جديدة على الأوليغارشية الروسية والكيانات التي تدعم حرب الكرملين بشكل مباشر.

وأشار الموقع إلى أنه ليس كل الأثرياء الروس لديهم روابط عميقة مع بوتين، على الرغم من أن الثروة الهائلة، خاصة الثروة غير المشروعة التي تتدفق من روسيا، تتركز في أيدي كبار المسؤولين أو أولئك الذين يشغلون مناصب تجارية عينها الكرملين، مثل الأدوار التنفيذية في إحدى شركات الطاقة المملوكة للدولة في البلاد.

وذكر الموقع أنه تم الاستيلاء على أكثر من 12 يختًا، تبلغ قيمتها حوالي 2.5 مليار دولار، مملوكة لقلة من الأثرياء الروس في العديد من البلدان في جميع أنحاء العالم منذ بدء النزاع المسلح، وأنه من المتوقع مصادرة المزيد.

وقال البيت الأبيض، اليوم الخميس، إن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أبلغت عن تجميد أصول تزيد قيمتها على 30 مليار دولار، بما فيها ما يقرب من 7 مليارات دولار في القوارب، واليخوت، وطائرات الهليكوبتر، والعقارات، والأعمال الفنية.

وقال الموقع: ”إنهم يدرسون الآن ما يجب فعله بالأصول الروسية المصادرة، وتقترح دول أخرى أيضًا استخدام الأصول المصفاة لمساعدة اللاجئين الأوكرانيين أو لإعادة بناء البلاد.“

وأضاف: ”بالنسبة للتشريع المقترح، فإنه الآن موجه إلى الكونغرس، ولا يزال يتعين تمريره من خلال مجلس النواب اذ كان تصويت، الأربعاء، رمزيًا إلى حد كبير“.