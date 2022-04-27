في جولته الميدانية الأولى بعد الفوز.. ماكرون يتعرض للرشق بالطماطم (فيديو)

رُشق الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الأربعاء، بالطماطم لكنه لم يصب، وذلك خلال جولة ميدانية في سوق قرب باريس هي الأولى له منذ فوزه، الأحد الماضي، بولاية رئاسية جديدة.

وفيما كان الرئيس يتبادل أطراف الحديث مع مارة وسط سوق سيرجي-بونتواز في الضاحية الشمالية الغربية لباريس، أطلقت باتّجاهه طماطم كرزية لم تصبه.

وعمد عناصر الأمن الذين كانوا يتولون حراسة الرئيس إلى فتح ”مظلة“ لحمايته ومرافقته إلى المنطقة المغلقة في السوق، فيما نفى مقرّبون من ماكرون أن تكون الطماطم قد أصابت الرئيس، موضحين أن المظلة فتحت بسبب التوتر الذي أصاب الحشود.

والجولة الميدانية هي الأولى لماكرون منذ فوزه بولاية رئاسية ثانية، وجرت عمومًا في أجواء هادئة، وفق مراسلي ”فرانس برس“ الذين أفادوا بأن التوتر كان على صلة باندفاع الحشود للاقتراب منه.

وتجول ”ماكرون“ في السوق، وصافح عددًا من الشبان، وتجاذب معهم أطراف الحديث، والتقطوا صورًا معه، فيما قال قصر الإليزيه إنها وسيلة لإظهار أنه ”يستمع إلى مخاوف الناس، وتوقعاتهم، واحتياجاتهم“.

ويواجه إيمانويل ماكرون، المنتمي لتيار الوسط، اتهامات منذ وقت طويل بأنه منعزل عن المواطنين ويميل للنخبة، وهو ما منع بعض الناخبين اليساريين من التصويت له في جولة الإعادة التي، أُجريت، الأحد الماضي، ضد المرشحة اليمينية المتطرفة مارين لوبان.

وقال الرئيس إيمانويل ماكرون للصحفيين في سيرجي، التي فاز فيها المرشح اليساري المتطرف جان لوك ميلونشون بنصف الأصوات تقريبًا في الجولة الأولى لانتخابات الرئاسة: ”أريد أن أقدم من بداية ولايتي الجديدة رسالة احترام ومراعاة لهذه المناطق التي تعد من بين أفقر المناطق في البلاد“، بحسب ”رويترز“.

وفاز إيمانويل ماكرون، الأحد الماضي، بولاية رئاسية ثانية حاصدًا 58,55% من الأصوات مقابل 41,45% لمنافسته اليمينية المتطرفة مارين لوبن، وفق أرقام رسمية صادق عليها، الأربعاء، المجلس الدستوري المكلّف بالإشراف على حسن سير الانتخابات ودستورية القوانين، وشهد الاقتراع مقاطعة انتخابية بلغت 28,01%.

وقال رئيس المجلس الدستوري لوران فابيوس: ”نال إيمانويل ماكرون الغالبية المطلقة للأصوات، بالتالي يعلن المجلس الدستوري أن إيمانويل ماكرون انتُخب رئيسًا للجمهورية“، مضيفًا: ”في المجمل، احترمت قواعد العملية الانتخابية“.