"لوفيغارو": أولاف شولتس "المستشار الشبح" كلّف ألمانيا كثيرًا

يواجه المستشار الألماني أولاف شولتس، انتقادات لاذعة في بلاده وصلت حدّ وصفه بـ“المستشار الشبح“.

يأتي ذلك بسبب ”سياسته الغامضة والمترددة حيال الأزمة الأوكرانية، رغم موافقته تحت الضغط على تسليم الأسلحة إلى كييف، ما قد يعرض برلين إلى ردة فعل غاضبة من موسكو“، حسبما قالت صحيفة ”لوفيغارو“ الفرنسية.

وأضافت الصحيفة أن ”أولاف شولتس وضع حدّا للجدل الناشئ عن أسابيع من المماطلة من قبل الحكومة الألمانية حول تسليم الأسلحة الثقيلة إلى أوكرانيا“.

وكانت وزيرة الدفاع الألمانية كريستين لامبريخت، قد أعلنت الثلاثاء، عن ”اقتراب تسليم مدرعات إلى أوكرانيا في قاعدة رامشتاين الجوية الأمريكية، غرب البلاد“.

وأشارت ”لوفيغارو“، إلى أن ”الكمية غير معروفة بينما لا يزال أداء مدرعات (جيبارد) موضع شك“، لكنها أوضحت أنّه ”في هذا البلد الذي أصبح مسالمًا بعد التجربة النازية يبدو القرار رمزيا قبل كل شيء“.

ونقلت الصحيفة عن قائد الجيش الألماني، وهو من أتباع أولاف شولتس، قوله إنه ”من المهم أن نظل متحدين وألا نتفرق في مواجهة الانتقادات، ما يعني وضع حد للهدنة السياسية في برلين، بعد تصاعد الجدل عن تردد الحكومة حول هذا الملف“.

وقال نائب رئيس لجنة الدفاع في البرلمان الألماني توماس إيرندل: ”لقد حان الوقت لأن توافق الحكومة الفيدرالية أخيرًا على تسليم الدبابات إلى أوكرانيا“.

ومع ذلك أعرب هذا المسؤول اليميني عن أسفه، لأن ”تردد شولتس قد كلف ألمانيا بالفعل الكثير من فقدان الثقة والاحترام من جانب شركائنا“، وفق تعبيره.

وذكّرت الصحيفة الفرنسية، أنه ”لأسابيع طويلة كانت معظم العبارات المهينة تنهمر على المستشار الألماني، مثل أنه غير كفء، متعجرف، غير محترم، أخرق، صامت، متردد، مثير للشفقة“.

”وتم انتقاد طريقة تعامله مع الأزمة الأوكرانية، التي تعتبر فوضوية، وهو ما أجمعت عليه مكونات المشهد السياسي من اليمين واليسار وأيضا الصحافة الألمانية“، وفق المصدر نفسه.

وأكد تقرير ”لوفيغارو“، أنّ ”الانتقادات لا تقتصر على معسكر المعارضة، فقد امتد السخط والقلق إلى صفوف الائتلاف الحكومي، حيث دعا حزب ”الخضر“، -المسالمون تقليديًا- إلى تسليح الجارة الأوكرانية، وفي غضون ذلك، كان الليبراليون قلقين بشأن عزلة أولاف شولتز وافتقاره القيادة“.

وحسب التقرير، فقد ”انتهت هجمات أولاف شولتس المضادة، بالفشل، واعتبرت التفسيرات الإعلامية للزعيم الاشتراكي الديمقراطي متأخرة ومربكة، حيث تم تفكيك حججه المختلفة لتأخير تسليم الأسلحة الثقيلة واحدة تلو الأخرى“.

وتابع: ”من هذه الحجج أنّ الجنود الأوكرانيين غير قادرين على التعامل مع الآليات العسكرية الألمانية“.

وثانيا ”هذا الالتزام الهائل تجاه أوكرانيا سيعرض البلاد لردود روسية واسعة النطاق حتى على استخدام موسكو للقنبلة الذرية، إضافة إلى رغبة برلين في عدم الظهور كطرف ضالع في الحرب إلى جانب أوكرانيا“.

من جانبها، علّقت سونكي نيتزل، أستاذة التاريخ العسكري في الجامعة الألمانية، قائلة ”لا أعتقد أن تسليم 50 دبابة يعرضنا لحرب عالمية“.

وأضافت نيتزلفي تصريحات لصحيفة ”بيلد“ اليومية ”كل هذا هراء“، وفق تعبيرها.