"سي إن إن": دعم أوكرانيا وتعزيز العلاقات مع "الناتو" يؤجج التوترات بين روسيا واليابان

رأت شبكة ”سي إن إن“ الأمريكية، أن التهديدات التي أطلقتها روسيا ضد التدريبات البحرية اليابانية الأمريكية تشير إلى أن موسكو أصبحت أكثر توترا بعلاقتها مع طوكيو، التي تدعم أوكرانيا.

وقالت الشبكة، في تحليل إخباري نشرته الأربعاء: ”هددت روسيا بإجراءات انتقامية ضد اليابان، في حالة توسعها في التدريبات البحرية العسكرية المشتركة مع الولايات المتحدة، قرب الحدود الروسية الشرقية“.

توترات متصاعدة

وأضافت الشبكة: ”تمثل تلك التهديدات أحدث هجوم من جانب روسيا، التي أبدت غضبها إزاء دعم اليابان لأوكرانيا، وعلاقاتها المتنامية مع حلف شمال الأطلسي، وتأجيج جديد للصراع حول جزر الكوريل، المتنازع عليها بين الدولتين، بعد سيطرة القوات الروسية عليها في أعقاب نهاية الحرب العالمية الثانية“.

ونقلت عن نائب وزير الخارجية الروسي إيغور مورغولوف، قوله في تصريحات لوكالة الأنباء الروسية الرسمية ”ريا نوفوستي“، إن ”التدريبات العسكرية البحرية اليابانية الأمريكية تحمل طابعاً هجومياً“.

وأشارت إلى التصريحات التي صدرت منذ أيام عن اليابان، حيث اعتبرت طوكيو الجزر الأربع المتنازع عليها مع روسيا بأنها ”محتلة بصورة غير قانونية“ من جانب موسكو، وكانت هذه المرة الأولى التي تستخدم فيها اليابان هذه اللغة منذ عقدين تقريباً.

كما اعتبرت وزارة الخارجية اليابانية في تقريرها السنوي، هذه الجزر، التي تطلق عليها روسيا ”الكوريل الجنوبية“، بأنها ”أراضي اليابان الشمالية“.

غضب روسي

ورأت ”سي إن إن“ أنه رغم أن الصراع على الجزر بين روسيا واليابان يعود إلى عقود سابقة، فإن الدعم الذي قدمته طوكيو إلى أوكرانيا أدى إلى إشعال التوترات في العلاقات بين الدولتين.

ونقلت عن محللين قولهم إن روسيا الآن في وضع متوتر، وتقوم بنقل إحباطها إلى اليابان.

وقال جيمس براون، الأستاذ المساعد للعلوم السياسية في جامعة تمبل باليابان: ”لم تفعل اليابان والولايات المتحدة شيئاً خارجاً عن المألوف، ليس هناك أي شيء يدعو إلى هذا المستوى من رد الفعل“.

من جانبه، قال درو طومسون، الزميل البارز في الجامعة الوطنية السنغافورية، إن ”اليابان بدأت في الانتباه ببطء إلى التهديدات الأمنية المحيطة بها، وتفعل ذلك بصورة شفافة ومتسقة مع نظامها الديمقراطي، إلا أن روسيا تنظر إلى الأمر بشكل مختلف، حيث لا تعتبر التدريبات البحرية العسكرية الأمريكية اليابانية أمراً روتينياً، كما تراه واشنطن وطوكيو“.

وأضاف طومسون: ”من وجهة نظري، فإن هذا يؤكد التوتر المتصاعد لدى روسيا، حيث يميل الروس الآن إلى اعتبار أي تحرك روتيني سبق القيام به بأنه يمثل إساءة لهم، كما أن تعاون طوكيو مع دول حلف شمال الأطلسي مثل بريطانيا وفرنسا يؤدي إلى تفاقم التوترات في المحيط الهادئ“.

وفي نفس الوقت، فإن اليابان ترى أن روسيا تقوم بخطوات استفزازية، وتستعرض عضلاتها حولها خلال السنوات القليلة الماضية، بحسب محللين.

ونقلت عن ”ساتورو موري“، أستاذ السياسات الدولية في جامعة ”كيو“ اليابانية، قوله إن هناك العديد من الاستفزازات الروسية خلال الشهور الأخيرة، مثل التدريبات العسكرية على الجزر المتنازع عليها، واختبارات الصواريخ في بحر اليابان، وذلك على ما يبدو في محاولة للتأكيد على قدرتها على العمل في أقصى الشرق، حتى وهي تغزو أوكرانيا.