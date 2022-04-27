مفاوض أوكراني: لا اتفاق على اجتماع بين الرئيسين الأوكراني والروسي

قال كبير المفاوضين الأوكرانيين اليوم الأربعاء إنه لم يتم التوصل إلى اتفاق على اجتماع بين الرئيسين الأوكراني والروسي لمناقشة الحرب في أوكرانيا، على الرغم من الجهود التي تبذلها تركيا لترتيب مثل هذه المحادثات، وفقا لرويترز.

وقال ميخائيلو بودوليك إن ”موعد اجتماع رئيسي البلدين وسياق الاجتماع لم يتحدد بعد“.

وأشار أيضا إلى تزايد الأعمال القتالية في شرق أوكرانيا والمحاولات الروسية ”لتدمير“ مدينة ماريوبول الجنوبية ”بشكل كامل“.

ويوم أمس الثلاثاء، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن روسيا وأوكرانيا تواصلان المحادثات عبر الإنترنت.

وأضاف بوتين في بداية اجتماعه مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش في موسكو أنه يأمل أن تفضي المحادثات إلى نتيجة إيجابية.

كما رفض وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف يوم أمس اقتراح كييف إجراء محادثات سلام في مدينة ماريوبول الساحلية الأوكرانية، وقال إن من السابق لأوانه الحديث عن الجهة التي ستتوسط في أي مفاوضات.

وقال لافروف بعد اجتماع مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش في موسكو إن روسيا ملتزمة بالوصول إلى حل دبلوماسي بشأن أوكرانيا عبر المحادثات.

وفي وقتٍ سابق، قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، إنّ ”الجانب الأوكراني ينحرف باستمرار عن الاتفاقيات التي وافق عليها سابقا، ويغيّر موقفه باستمرار“، لافتا إلى أن ”لذلك عواقب وخيمة بالنسبة إلى فعالية المفاوضات وجدواها“.

وأضاف أن ”المفاوضات لا تسير بشكل جيد“، موضحاً أنّ الجانب الأوكراني ”غير ثابت في المفاوضات، وموقفه متغير بشأن النقاط المتفق عليها“.

بدورها، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية إنّ ”روسيا فقدت الثقة بالجانب الأوكراني المفاوض“، مضيفةً أنّ ”موسكو كانت مستعدة للمفاوضات، وكانت تتوقع أن تتصرف أوكرانيا بشكل غير متسق خلال هذه المفاوضات“.

ويوم الجمعة الماضي قال الكرملين، إن بوتين أبلغ رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل أنه لن يجري محادثات مع الرئيس الأوكراني إلا إذا أسفرت المناقشات الجارية بين البلدين عن نتائج ”ملموسة“.

وقال بوتين لميشيل خلال اتصال هاتفي، إن كييف لم تظهر استعدادها للبحث عن حلول مقبولة للطرفين، مؤكدا أن الجانب الأوكراني ليس ثابتا على مواقفه في المفاوضات.

وفي رد غير مباشر على تصريحات بوتين، قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، في مؤتمر صحفي عقده في مترو أنفاق كييف، السبت، إنه مستعد للقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لإنهاء الحرب وإنه ليس خائفًا من لقائه.

وأضاف أنه ليس لديه الحق في أن يخاف لأن شعبه أظهر أنه لا يخاف من أي شيء.