موسكو تبادل بجندي أمريكي سابق سجينا روسيا محتجزا في واشنطن (فيديو)

قالت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأربعاء، إنها بادلت بـ“تريفور ريد“ الجندي السابق في مشاة البحرية الأمريكية الذي كان محتجزا في سجن روسي، المواطن الروسي كونستانتين ياروشينكو، الذي كان يقضي عقوبة بالسجن 20 عاما في الولايات المتحدة، وفقا لرويترز.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية ماريا زاخاروفا على قناتها على تليغرام: إن ”تبادل السجناء تم اليوم الأربعاء بعد عملية مفاوضات مطولة“.

وأعلنت الخارجية الروسية، أن صفقة تبادل المواطن الأمريكي تريفور راودي ريد مقابل الطيار الروسي المدان في الولايات المتحدة قسطنطين ياروشينكو قد تمت.

ونقلت وكالة ”تاس“ الروسية عن مصدر بوزارة الخارجية الروسية قوله: ”نتيجة عملية مفاوضات طويلة تمت في 27 أبريل عام 2022 صفقة تبادل المواطن الأمريكي المدان سابقا في روسيا، تريفور راودي ريد، مقابل المواطن الروسي قسطنطين ياروشينكو، الذي حكمت عليه محكمة أمريكية في عام 2010 بالسجن 20 عاما“.

ونشرت قناة ”روسيا 24“ تسجيل فيديو يظهر عملية نقل تريفور ريد إلى مطار فنوكوفو في العاصمة روسيا الذي أقلع منه إلى الولايات المتحدة.

في المقابل، أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم أن المفاوضات التي أدت إلى الإفراج عن الجندي السابق في البحرية الأمريكية تريفور ريد المسجون في روسيا مقابل سجين روسي في الولايات المتحدة تطلبت ”قرارات صعبة“.

وقال بايدن إن ”المفاوضات التي سمحت لنا بإعادة تريفور إلى الوطن تطلبت قرارات صعبة لا أستخف بها“، حسب وكالة ”فرانس برس“.

وأضاف أن ”عودته الآمنة شهادة على الأولوية التي توليها إدارتي لإعادة أميركيين محتجزين رهائن ومعتقلين ظلما في الخارج، إلى الوطن“.

اعتقل المواطن الروسي قسطنطين ياروشينكو في 28 مايو عام 2010، في ليبيريا بتهمة التحضير لنقل كمية كبيرة من الكوكايين، ثم نقل إلى الولايات المتحدة حيث قضت عليه محكمة في سبتمبر عام 2011، بالسجن مدة 20 عاما. وينفي ياروشينكو التهم بشكل قاطع ويعتبر اعتقاله استفزازا وقضيته ملفقة.

يذكر أن الأمريكي تريفور راودي ريد، وهو ضابط مشاة بحرية أمريكي سابق، حكمت عليه محكمة في موسكو عام 2020 بالسجن 9 سنوات لمهاجمته ضباط شرطة في صيف عام 2019.

واتهم ريد وهو من تكساس، بالاعتداء على شرطيين تم استدعاؤهما إلى حفلة في موسكو في أغسطس 2019 بينما كان في حالة سكر.