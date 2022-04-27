مسؤول تركي: أنقرة لا تزال تعتزم شراء نظام أس-400 الروسي المضاد للصواريخ

أعلن مسؤول تركي كبير، أن أنقرة تعتزم مواصلة عملية شراء نظام الدفاع المضاد للصواريخ الروسي أس-400، رغم انتمائها إلى حلف شمال الأطلسي ورغم الحرب في أوكرانيا.

ووفق وكالة ”فرانس برس“، جاء هذا الحديث، على لسان إسماعيل دمير رئيس الوكالة الحكومية المكلفة بصناعات الدفاع التركية للتلفزيون الوطني مساء الثلاثاء، موضحا أن أنقرة لا يزال يجب أن تتسلم اثنتين من البطاريات المطلوبة.

وقال لتلفزيون ”تي ار تي“، ”نواصل تطبيق القرار الأساسي“، مضيفا ”كان على الدوام مشروعا فريدا. نحن لا نسعى إلى مشاريع أخرى“.

وشدد في الوقت نفسه، على جهود أنقرة للحفاظ على العلاقات مع موسكو.

ومنذ بدء النزاع، استعادت تركيا دعم واشنطن عبر محاولتها القيام بوساطة بين البلدين مع السماح في الوقت نفسه بتسليم طائرات عسكرية دون طيار إلى أوكرانيا من قبل مجموعة خاصة- يترأسها صهر الرئيس رجب طيب أردوغان.

فرضت إدارة دونالد ترامب في آخر أيام حكمها عقوبات على الوكالة الحكومية المكلفة صناعات الدفاع ومسؤولها إسماعيل دمير بسبب شرائها في نهاية العام 2017 نظام الدفاع المضاد للصواريخ أرض-جو أس-400.

وتسلمت تركيا الدفعة الأولى في 2019.

وتسعى أنقرة لتحديث سلاح الجو لديها بعدما حرمت من برنامج الطائرات المقاتلة الأميركية اف-35 بسبب شراء نظام الصواريخ الروسي أس-400.

وبحسب إسماعيل دمير، فإن خلافات حول بعض بنود العقد أدت إلى تأخير تنفيذه.

وقال ”كان بإمكاننا استلام الدفعة الثانية لكن بعض معايير المشروع تشمل التعاون التكنولوجي وشروط الإنتاج المشترك“ دون إعطاء تفاصيل إضافية.

وأضاف ”لأن هذا النوع من التفاوض يستغرق وقتا، فإن (تسليم) النظام يتأخر أيضا“.

ولعبت تركيا دور الوساطة بين رسيا وأوكرانيا منذ الغزو الروسي.

وتعاونت تركيا في السابق مع روسيا في مجالات الطاقة والتجارة والدفاع، لكنها باعت كذلك طائرات مسيرة من طراز ”بيرقدار تي.بي-2“ لكييف ما أثار غضب موسكو.

وكانت تركيا وأوكرانيا، أجريتا محادثات بشأن التعاون الفني العسكري، وفق ما أفادت ”رويترز“، الشهر الماضي.

ونهاية آذار/ مارس، رأى مركز أبحاث أمريكي متخصص، بأن الحرب في أوكرانيا التي شهدت استخدام أسلحة تركية قد تدفع أنقرة لإعادة النظر في تقاربها مع روسيا والعودة إلى حظيرة حلف شمال الأطلسي ”الناتو“.

ولفتت ”مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات“ في تقرير لها، إلى أن الأسلحة التركية، وخاصة الطائرات دون طيار، تساعد القوات الأوكرانية في محاربة الغزو الروسي، خاصة بعد الإصابات المباشرة التي الحقتها طائرات ”TB-2“ بالأهداف الروسية.