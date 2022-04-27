منطقة انفصالية: أعيرة نارية أطلقت من أوكرانيا باتجاه قرية بمولدوفا

قالت منطقة ترانسدنيستريا الانفصالية في مولدوفا المتحالفة مع روسيا اليوم الأربعاء، إن أعيرة نارية أُطلقت من أوكرانيا باتجاه قرية بها مستودع للذخيرة، في أحدث تقرير يثير مخاوف من احتمال اتساع نطاق حرب روسيا في أوكرانيا.

وأوضحت وزارة داخلية المنطقة غير المعترف بها، والتي تقع على الحدود الجنوبية الغربية لأوكرانيا في بيان أنه تم رصد بضع طائرات مسيرة وهي تحلق فوق قرية كوباسنا خلال الليل وأنها انطلقت من أوكرانيا.

وقالت إن أعيرة نارية أُطلقت من الأراضي الأوكرانية صباح اليوم الأربعاء باتجاه القرية الحدودية. ولم تذكر تفاصيل أخرى لكنها قالت إن إطلاق النار لم يسفر عن أي إصابات.

وتمتلك روسيا قوات في ترانسدنيستريا لحراسة أطنان من الذخيرة المخزنة في المنطقة منذ ما قبل انهيار الاتحاد السوفيتي عام 1991، ولدى موسكو قوات لحفظ السلام هناك بعد صراع بين القوات الانفصالية وقوات مولدوفا.

ونقلت وزارة الداخلية في ترانسدنيستريا عن ”خبراء“ قولهم إن كوباسنا تضم أكبر مستودع ذخيرة في أوروبا.

ولم ترد حكومة مولدوفا ووزارة الدفاع الأوكرانية حتى الآن على طلب للتعليق على بيان وزارة الداخلية في ترانسدنيستريا.

وقال الجيش الأوكراني اليوم الأربعاء، إنه ليس لديه تعليق وأشار إلى بيان وزارة الخارجية الأوكرانية أمس الثلاثاء الذي وجهت فيه كييف اتهامات إلى موسكو بمحاولة جر ترانسدنيستريا إلى حربها على أوكرانيا.

اتهمت أوكرانيا روسيا يوم الثلاثاء بمحاولة جر منطقة ترانسدنيستريا المنشقة عن مولدوفا إلى حربها مع كييف بعد أن قالت السلطات في المنطقة التي تدعمها موسكو إنها كانت هدفا لسلسلة من الهجمات.

وقالت سلطات ترانسدنيستريا، وهي عبارة عن شريط من الأراضي يمتد على حدود جنوب غرب أوكرانيا، إن انفجارين دمرا برجين إذاعيين لمحطة تبث باللغة الروسية وإن إحدى وحداتها العسكرية تعرضت لهجوم.

ولم تقدم السلطات تفاصيل لكنها ألقت باللوم على أوكرانيا ورفعت مستوى التهديد ”الإرهابي“ إلى المستوى الأحمر وأقامت نقاط نفتيش حول المدن.

ونقلت وكالة تاس الروسية للأنباء عن فاديم كراسنوسيلسكي، رئيس الجمهورية المنشقة المعلنة من جانب واحد، قوله إن ”تعقب أثر هذه الهجمات يقود إلى أوكرانيا“.

وأضاف ”أعتقد أن أولئك الذين رتبوا هذا الهجوم يستهدفون جر ترانسدنيستريا إلى الصراع“.

ولم يتسن بعد لرويترز التحقق بشكل مستقل من الروايات حول هذه الهجمات.

وقال الكرملين الذي يحتفظ بقوات وجنود لحفظ السلام في المنطقة إنه يشعر بقلق بالغ.

وتخشى أوكرانيا استخدام المنطقة نقطة انطلاق لشن هجمات جديدة عليها. وألقى الرئيس فولوديمير زيلينسكي باللوم فيما حدث على موسكو، قائلا إن روسيا تريد أن تظهر لمولدوفا ما يمكن أن تتوقعه إذا واصلت دعم كييف.

وعقدت رئيسة مولدوفا اجتماعا أمنيا طارئا في وقت سابق من اليوم الثلاثاء بعد الهجمات.

يأتي ذلك عقب وقوع عدد من الانفجارات أورد أنباءها التلفزيون المحلي أمس الاثنين أصابت مبنى وزارة أمن الدولة في تيراسبول، عاصمة المنطقة.

وقال مسؤولون محليون إن مهاجمين مجهولين أطلقوا النار على المبنى.

وقالت حكومة مولدوفا أمس الاثنين إن الانفجارات في تيراسبول تستهدف إثارة التوتر في منطقة ليس لها سيطرة عليها.