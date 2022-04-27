روسيا تعلن تدمير "كمية كبيرة" من الأسلحة الغربية في أوكرانيا

ا ف ب

المصدر: ا ف ب

قال الجيش الروسي الأربعاء، إنه دمر ”كمية كبيرة“ من الأسلحة التي أرسلتها الولايات المتحدة ودول أوروبية إلى كييف خلال ضربة صاروخية في جنوب شرق أوكرانيا.

وأوضحت الوزارة أن ”مستودعات تحوي كمية كبيرة من الأسلحة والذخائر الأجنبية، التي سلمتها الولايات المتحدة والدول الأوروبية إلى القوات الأوكرانية دمرت بصواريخ عالية الدقة أطلقت من البحر على مصنع الألمنيوم في زابوريجيا“ بجنوب شرق أوكرانيا.

ولم يحدد الأسلحة التي دمرت في الضربة.

وقال الجيش الروسي أيضا إنه شن غارات جوية ضد 59 هدفا أوكرانيا بما في ذلك 50 هدفا تتمركز فيها قوات وأربعة مستودعات للذخيرة.

يأتي هذا الإعلان بينما اجتمعت نحو أربعين دولة الثلاثاء، في ألمانيا، بدعوة من الولايات المتحدة لتعزيز الدفاع عن أوكرانيا.

وأكد وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن في مستهل الاجتماع، أن الولايات المتحدة عازمة على ”بذل كل ما هو ممكن“ لمساعدة أوكرانيا.

وقال أوستن في القاعدة الجوية الأمريكية في رامشتاين في غرب ألمانيا: ”أوكرانيا تعتقد بوضوح أنها قادرة على الانتصار وكذلك الجميع هنا“.

إلى ذلك، أعلنت أوكرانيا الأربعاء، أن القوات الروسية تقدّمت في شرق البلاد وسيطرت على عدة قرى، في إطار العملية التي تنفّذها موسكو للسيطرة على منطقة دونباس.

وكانت موسكو ذكرت في وقت سابق هذا الشهر أنها ستسحب قواتها الغازية من محيط كييف للتركيز على جهودها العسكرية الرامية للسيطرة على دونيتسك ولوغانسك في شرق أوكرانيا.

وقالت وزارة الدفاع الأوكرانية، إن ”القوات الروسية أخرجت الجيش الأوكراني من فيليكا كوميشوفاخا وزافودي في منطقة خاركيف وسيطرت على زاريتشني ونوفوتوشكيفسك في منطقة دونيتسك“.

وتقع زاريتشني على بعد 50 كلم فقط عن مدينة كراماتورسك التي تعد مركزا إقليميا وأسفرت هجمات روسية فيها هذا الشهر على محطة قطارات كانت تنقل سكانا إلى مكان آمن في الشرق عن سقوط عشرات القتلى.

وحذرت وزارة الدفاع من أن القوات الروسية ”تواصل هجوما باتّجاه نيجني وأوريخيف“ في منطقة زابوريجيا (وسط).

وسيطر انفصاليون موالون لروسيا على منطقتي دونيتسك ولوغانسك منذ العام 2014، عندما ضم الكرملين شبه جزيرة القرم بعد تظاهرات أطاحت بالرئيس الأوكراني السابق الموالي لموسكو.

وذكرت روسيا أن الهجوم في الشرق سيؤدي إلى إقامة حدود برية بين الأراضي الخاضعة لسيطرة الانفصاليين وشبه جزيرة القرم.