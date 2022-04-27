سفينة حربية صينية تدخل المياه اليابانية

قال كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني هيروكازو ماتسونو يوم الأربعاء إن البلاد عبرت لبكين عن قلقها بشأن دخول سفينة تابعة للبحرية الصينية مياهها مؤخرا.

وقال ماتسونو في إفادة دورية إن السفينة كانت تبحر عبر المياه اليابانية بالقرب من محافظة كاجوشيما بدءا من وقت متأخر من يوم الثلاثاء وحتى ساعة مبكرة من صباح الأربعاء، لكن من الصعب تحديد الغرض من مثل هذه الخطوة.

وفي الإطار ذاته، وجه الجيش الصيني يوم الأربعاء إدانة للولايات المتحدة بعد أن أبحرت سفينة حربية أمريكية أخرى عبر مضيق تايوان ذي الحساسية، قائلا إن مثل هذه العمليات ”تتعمد“ الإضرار بالسلام والاستقرار.

وقالت البحرية الأمريكية إن مدمرة الصواريخ الموجهة سامسون قامت ”بعبور عادي عبر مضيق تايوان“ يوم الثلاثاء بما لا يتعارض مع القانون الدولي.

تجري الولايات المتحدة مثل عمليات الإبحار تلك مرة على الأقل كل شهر.

وفي منتصف الشهر الجاري، قالت الصين إنها أجرت تدريبات حول تايوان، فيما كان وفد أمريكي يزور الجزيرة، في خطوة ذكر جيش التحرير الشعبي أنها تستهدف ”الإشارات الخاطئة“ التي ترسلها الولايات المتحدة.

وذكر تلفزيون الصين المركزي الرسمي نقلا عن ”شي يي لو“ المتحدث باسم قيادة مسرح العمليات الشرقي لجيش التحرير الشعبي أن ”الجيش الصيني أرسل فرقاطات وقاذفات قنابل وطائرات مقاتلة إلى بحر الصين الشرقي والمنطقة المحيطة بتايوان“.

وأضاف شي أن ”هذه العملية رد على إرسال إشارات خاطئة على نحو متكرر من الولايات المتحدة بخصوص تايوان في الآونة الأخيرة“.

وخلال اجتماع عقد مع الرئيسة التايوانية تساي إينغ وين، قال بوب مينينديز رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي إن تايوان ”بلد له أهمية عالمية“ وأمنه له تداعيات على العالم بأسره.

وكان مينينديز ضمن وفد يضم ستة من أعضاء الكونغرس الأمريكي من الحزبين الجمهوري والديمقراطي يزور تايوان لإبداء الدعم لها في مواجهة الضغوط الصينية.

وتثير هذه الزيارات والإشارة إلى تايوان على أنها ”بلد“ غضب بكين التي ترفض ذلك وتعتبر الجزيرة جزءا من أراضيها.

ووصل الوفد الأمريكي إلى تايوان في وقت متأخر أمس الخميس، قادما من أستراليا في زيارة لم يعلن عنها تستمر يومين.

وسيجتمع مع وزير خارجية تايوان جوزيف وو ووزير الدفاع تشيو كو-تشينغ.

وفي 7 نيسان/أبريل الجاري، هددت الصين بأنها ستتخذ إجراءات قوية إذا زارت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي تايوان، وقالت إن مثل هذه الزيارة سيكون لها تداعيات خطيرة على العلاقات بين الصين والولايات المتحدة.

وكانت تقارير إعلامية قد ذكرت أن بيلوسي كانت ستزور تايوان الأسبوع الماضي لكن الزيارة لم تتم.

وتعتبر الصين تايوان التي تتمتع بحكم ديمقراطي جزءا من أراضيها، وتسبب قضيتها خلافا مستمرا بين بكين وواشنطن، خاصة بسبب الدعم العسكري والسياسي الأمريكي القوي للجزيرة.