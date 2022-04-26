المعارضة التركية تتعهد بإلغاء الأحكام الصادرة بحق كافالا وآخرين

تعهد زعماء المعارضة التركية بإلغاء أحكام السجن الصادرة بحق رجل الأعمال المعروف بنشاطه الخيري عثمان كافالا، وسبعة آخرين أدينوا في قضية قال المحامون إنها أظهرت أن المحاكم أصبحت ”أداة انتقام“ للحكومة.

وحُكم على كافالا بالسجن مدى الحياة دون عفو ​​مشروط، بينما حُكم على سبعة آخرين بالسجن 18 عاما بتهمة المساعدة في تنظيم وتمويل احتجاجات على مستوى البلاد في عام 2013، وهي تهم تمت تبرئتهم منها قبل عامين.

يُنظر إلى هذا الحكم باعتباره رمزا لحملة قمع المعارضة في عهد الرئيس رجب طيب أردوغان، ومعاقبة خصوم الحكومة من خلال اللجوء إلى القضاء.

وتعهد كمال قليجدار أوغلو زعيم حزب الشعب الجمهوري، أمس الاثنين، باستعادة حكم القانون إذا فازت المعارضة بالانتخابات المقرر إجراؤها في يونيو حزيران 2023.

وقال في كلمة ألقاها أمام أعضاء حزب الشعب الجمهوري، اليوم الثلاثاء: ”في هذه المحاكمة الصورية، حُكم على عثمان كافالا بالسجن مدى الحياة في قضية تمت تبرئته فيها من قبل“.

وأضاف قليجدار أوغلو، الذي يُنظر إليه على أنه المنافس المحتمل لأردوغان على الرئاسة: ”سنحارب أولئك الذين يُخضعون القضاء لأوامر الساسة.. ويحتجزون شعبنا رهائن في السجون“.

وقال أوجور بويراز الأمين العام للحزب الصالح: ”أعضاء السلطة القضائية، الذين أجروا المحاكمة، تخلوا عن سلطتهم وقدرتهم على إصدار الأحكام“.

ويقول حلفاء أنقرة الغربيون والمنتمون للمعارضة والجماعات الحقوقية إن المحاكم التركية تخضع لسيطرة الحكومة، ويقول أردوغان وحزب العدالة والتنمية الحاكم إنها مستقلة.

ومن المقرر تنظيم احتجاجات على هذا الحكم في أنقرة وإسطنبول، في وقت لاحق من اليوم الثلاثاء.