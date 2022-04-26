الأمم المتحدة: مليونا طفل يواجهون خطر الموت جوعا في القرن الأفريقي

قال منسق الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة مارتن غريفيث، اليوم الثلاثاء، إن ما يقرب من مليوني طفل يواجهون خطر الموت جوعا، في الوقت الذي يواجه فيه القرن الأفريقي واحدة من أسوأ موجات الجفاف منذ عقود.

وفي كلمة أمام مؤتمر مغلق للمانحين عُقد في جنيف، أضاف غريفيث أن ”الأمم المتحدة لديها جزء بسيط من 1.4 مليار دولار تحتاجها لمواجهة الجفاف بأنحاء كينيا وإثيوبيا والصومال“.

وأشار في تصريحات عبر الإنترنت إلى أن ”الحقيقة القاسية التي يجب أن نعترف بها اليوم هي أننا في سباق مع الزمن مرة أخرى لتجنب خسائر كبيرة في الأرواح في عام 2022، وليس لدينا الموارد للقيام بذلك“.

وفي 12 نيسان/أبريل الجاري، حذرت وكالات تابعة للأمم المتحدة من أن 81 ألف شخص يواجهون خطر المجاعة في أجزاء من الصومال؛ مع استمرار الجفاف وتضاؤل تمويل جهود الإغاثة وارتفاع أسعار الأغذية في العالم لأسباب من بينها الحرب الأوكرانية الروسية.

وسجلت أسعار الأغذية ارتفاعات قياسية جديدة، في آذار/ مارس، في الوقت الذي تهز فيه الحرب الأوكرانية الروسية أسواق السلع الغذائية الأساسية وزيوت الطعام.

ووصلت ارتفاعات الأسعار بالفعل إلى أعلى مستوياتها في عشر سنوات عما كانت عليه قبل الحرب بسبب مشاكل تتصل بالمحاصيل.

وفي نفس الوقت تواجه منطقة القرن الأفريقي أشد مواسم الجفاف منذ أكثر من أربعة عقود؛ لعدم سقوط الأمطار للعام الثالث على التوالي، في وقت ترجح فيه أنماط سقوط الأمطار فشلا جديدا هذا العام.

وقالت وكالات الأمم المتحدة العاملة في مجالات الأغذية والإغاثة الإنسانية والطفولة إن المجاعة يمكن أن تشتد في الصومال خلال الأشهر الثلاثة المقبلة إذا لم يتزايد التمويل وإذا ارتفعت الأسعار مجددا بسبب الصراع في أوكرانيا ولم تسقط الأمطار في القرن الأفريقي لرابع موسم على التوالي.

والأربعاء الماضي، دعا رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس، إلى الإفراج عن كميات من الغذاء من المخزونات العالمية الكبيرة للمساعدة في معالجة أزمة انعدام الأمن الغذائي المستفحلة التي تفاقمها زيادات حادة في الأسعار؛ في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا.

ورحب مالباس بتحركات اتخذتها الهند لبيع الغذاء من مخزوناتها، وقال إن خطوات مماثلة من الاقتصادات المتقدمة ستكون مفيدة في تعزيز الإمدادات المتاحة.

وأضاف أنه ”يتوقع أن تستمر أزمة الأمن الغذائي الحالية لأشهر على الأقل، وربما تمتد إلى العام القادم“.