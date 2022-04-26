رئيس ترانسدنيستريا المنشقة: الهجمات في المنطقة قد تكون مرتبطة بأوكرانيا

قال رئيس منطقة ترانسدنيستريا المنشقة في مولدوفا، اليوم الثلاثاء، إن الهجمات في المنطقة قد تكون لها علاقة بما يجري في أوكرانيا.

ونقلت وكالة ”تاس“ الروسية للأنباء عن فاديم كراسنوسيلسكي، رئيس الجمهورية المنشقة المعلنة من جانب واحد، قوله إن ”تعقب أثر هذه الهجمات يؤدي إلى أوكرانيا“.

وأضاف كراسنوسيلسكي: ”أعتقد أن أولئك الذين رتبوا هذا الهجوم يستهدفون جر ترانسدنيستريا إلى الصراع“.

وكانت رئيسة مولدوفا، مايا ساندو، عقدت اجتماعا أمنيا طارئا، اليوم الثلاثاء، بعد أن أطاح انفجاران ببرجين إذاعيين من العصر السوفيتي في منطقة ترانسدنيستريا المنشقة، وقالت السلطات في المنطقة إن وحدة عسكرية أيضا تعرضت لهجوم.

وفي موسكو عبر الكرملين عن قلق بالغ بعد انهيار البرجين الإذاعيين.

وأعلن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحفيين أن ”الأنباء تثير قلقا بالغا، وأن موسكو تتابع الأحداث عن كثب“.

والسلطات في مولدوفا حساسة، خاصة منذ الغزو الروسي لأوكرانيا، تجاه أي بادرة توتر متنام في ترانسدنيستريا، وهي جيب من الأراضي مدعوم من موسكو غير معترف به متاخم لجنوب غرب أوكرانيا.

ولروسيا وجود عسكري دائم في ترانسدنيستريا منذ انهيار الاتحاد السوفيتي.

وتخشى أوكرانيا من استخدام المنطقة في شن هجمات روسية جديدة على أراضيها.

وقالت وزارة الداخلية في ترانسدنيستريا، إنه ”في الصباح الباكر اليوم 26 أبريل وقع انفجاران في قرية ماياك في منطقة جريجوريوبول، أولهما في الساعة 0640 والآخر في الساعة 0705“.

ولم يتعرض أي من السكان لأذى في الانفجارين، لكن البرجين الإذاعيين اللذين يبثان برامج الراديو الروسي خُلعا.

وعلى صعيد منفصل، نقلت وكالة تاس الروسية للأنباء عن مجلس الأمن في ترانسدنيستريا قوله، إن ”هجوما إرهابيا“ استهدف وحدة عسكرية بالقرب من مدينة تيراسبول.

ولم تتطرق الوكالة إلى مزيد من التفاصيل.

يأتي ذلك عقب وقوع عدد من الانفجارات أورد أنباءها التلفزيون المحلي، أمس الإثنين، أصابت مبنى وزارة أمن الدولة في تيراسبول، عاصمة المنطقة.

وقال مسؤولون محليون، إن مهاجمين مجهولين أطلقوا النار على المبنى من راجمات قنابل يدوية.

وأعلنت حكومة مولدوفا، أمس الإثنين، أن الانفجارات في تيراسبول تستهدف إثارة التوتر في منطقة ليس لها سيطرة عليها.