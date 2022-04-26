إيران.. السجن 16 عاما لطالبين بتهمة تنفيذ عمليات "تخريب"

أصدرت محكمة إيرانية حكما بالسجن 16 عاما بحق طالبَين تمت إدانتهما بتنفيذ عمليات ”تخريب“ بالتعاون مع ”مجموعات معادية“ للجمهورية، وفق ما أفادت السلطة القضائية، اليوم الثلاثاء.

وقال المتحدث باسم السلطة القضائية، ذبيح الله خدائيان، في مؤتمر صحفي، إن كلا الطالبين أدين بالسجن ”عشرة أعوام لتخريب منشآت عامة، وخمسة أعوام للتآمر ضد الأمن القومي والتعاون مع مجموعات معادية، وعاما للدعاية“ ضد الجمهورية الإيرانية، بحسب ”فرانس برس“.

وأكد أنهما سينفذّان ”العقوبة الأقصى“ من تلك المفروضة عليهما، أي السجن عشرة أعوام، وفق القوانين المحلية.

والمدانان هما الطالبان في جامعة شريف للتكنولوجيا علي يونسي وأمير حسين مرادي، وأوقفا اعتبارا من أبريل/ نيسان 2020، وفق ما أفادت وسائل الإعلام المحلية.

واتهم القضاء في مايو/ أيار 2020 الطالبَين بـ“التواصل“ مع ”مجموعات معادية للثورة“ خصوصا ”زمرة المنافقين الإرهابية“، وهي التسمية التي يعتمدها المسؤولون للإشارة إلى تنظيم ”مجاهدي خلق“ المعارض الذي تحظره طهران وتصنفه ”إرهابيا“.

وغالبا ما تتّهم السلطات الإيرانية التنظيم بالضلوع في عمليات تخريب أو محاولات إثارة شغب داخل الجمهورية.

وأشار خدائيان إلى أن تهمة ”الإفساد في الأرض“، التي قد تصل عقوبتها إلى الإعدام، كانت قد وجهت أيضا إلى الطالبين، إلا أن المحكمة ”لم تعثر على أي دليل“ لإدانتهما بها.

من جهته، اعتبر محامي الطالبَين، مصطفى نيلي، أن الحكم الصادر ”قاسٍ“، مؤكدا أنه سيقوم بـ“استئنافه“.

وأضاف، عبر حسابه على موقع ”تويتر“، أنهما ”اعترفا بما نسب إليهما بعد زهاء 50 يوما في الحبس الانفرادي، من دون أن يسمح لهما بإجراء أي اتصال هاتفي أو الحصول على محامٍ“.

وفي قضية ثانية، أعلن خدائيان عن صدور أحكام نهائية بحق بعض المتهمين في قضية بنك الاستثمار (سرمايه)، بتهم التورط في قضية فساد واختلاس ونهب المال العام.

وقال خدائيان إن ”المطلوبين حُكم عليهم بالسجن، ومن بينهم محمد إمامي الذي حكم عليه بالسجن 20 عاماً بتهمة الإخلال الكبير بالنظام الاقتصادي، والحرمان من الملكية، والفصل من الخدمة الحكومية“.

وإمامي هو منتج مسلسل شهرزاد الذي يعد من أنجح إنتاجات المسلسلات الإيرانية التي جرى عرضها في التلفزيون الحكومي في السنوات الأخيرة.

وأضاف: ”كما حكم على 6 متهمين بالسجن لفترتين، كما حُكم على 15 شخصا بالسجن واستعادة الأموال“.

كما أشار خدائيان إلى أن ”هناك متهمين آخرين في القضية، هما أحمد هاشمي شاهرودي، وشهاب الدين قندلي، وحُكم عليهما بالسجن لمدة 10 أعوام، و 12 عاما و6 أشهر، على التوالي“.