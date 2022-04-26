لأول مرة.. ألمانيا توافق على تزويد أوكرانيا بأسلحة ثقيلة

أعلنت ألمانيا، اليوم الثلاثاء، اعتزامها تسليم أول أسلحة ثقيلة إلى أوكرانيا؛ لمساعدتها على صد الهجمات الروسية بعد أسابيع من الضغط في الداخل والخارج للقيام بذلك، وسط ارتباك بخصوص موقفها.

وقالت وزيرة الدفاع الألمانية كريستين لامبرخت، إن الحكومة وافقت، يوم الإثنين، على تسليم دبابات ”جيبارد“ المضادة للطائرات من مخازن شركة كيه.إم.دبليو.

وقال مارسيل ديرسوس، من معهد السياسة الأمنية بجامعة كيل: ”الأهمية الحقيقية لهذا القرار لا تكمن في الاختلاف الذي قد تحدثه جيبارد في ساحة المعركة، لكن في الإشارة التي يرسلها“، وفقا لرويترز.

وأصبح أكبر اقتصاد في أوروبا جادا بخصوص دعم أوكرانيا، وستأتي مزيد من المساعدات.

ويوم الخميس الماضي، قالت وزيرة الدفاع الألمانية، إن أوكرانيا ستتلقى ”في الأيام المقبلة“ أسلحة ثقيلة، بما في ذلك دبابات قتالية من دول أوروبا الشرقية؛ لمساعدتها في مواجهة الهجوم الروسي.

وأوضحت كريستين لامبرخت خلال مقابلة مع قناة ”أن تي في“ الإخبارية للبث المستمر: ”يمكن للدول أن تقدم لأوكرانيا دبابات قتالية وعربات مدرعة وغيرها من المعدات المحتملة“.

وأضافت أن هذه المعدات سيتم تسليمها ”في الأيام القليلة المقبلة“، في حين يقول خبراء عسكريون إن ”الأسبوعين المقبلين سيكونان حاسمين“ في الحرب في أوكرانيا.

وستشارك ألمانيا في هذه الإمدادات لأنها تتعهد بالتعويض عن المعدات التي ستوفرها الدول الأخرى إلى كييف، وفقا لوكالة ”فرانس برس“.

ويتهم منتقدون، بينهم سفير أوكرانيا لدى ألمانيا، برلين بالتباطؤ في تسليم أسلحة ثقيلة إلى أوكرانيا، وبخصوص إجراءات أخرى يمكن أن تساعد كييف على صد القوات الروسية مثل فرض حظر على واردات الطاقة الروسية.

ويقولون إن ألمانيا لا تُظهر القيادة المتوقعة من قوة عظمى، وإن ترددها يكلف الأوكرانيين أرواحا.

وحذر المستشار الألماني أولاف شولتس، وهو اشتراكي ديمقراطي دافع حزبه منذ فترة طويلة عن العلاقات الوثيقة مع روسيا، من خطر تصور موسكو لألمانيا بأنها طرف في الصراع، مما قد يؤدي إلى ”حرب عالمية ثالثة“.

وجاء الإعلان عن شحنات جيبارد بعد تقارير، أمس الإثنين، تفيد بأن شركة راينميتال الألمانية للصناعات الدفاعية طلبت موافقة الحكومة على تسليم 100 مركبة قتالية قديمة خاصة بسلاح المشاة من طراز ماردر و 88 دبابة ليوبارد 1إيه 5 قديمة إلى أوكرانيا.

وأعطت العديد من دول حلف شمال الأطلسي ”الناتو“ الضوء الأخضر لتسليم أسلحة ثقيلة، كالولايات المتحدة وبريطانيا العظمى وتشيكيا وهولندا وسلوفاكيا.