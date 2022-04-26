بوتين: ماريوبول تم "تحريرها" ولا عمليات عسكرية جارية في المدينة

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، إن مدينة ماريوبول الأوكرانية المحاصرة تم ”تحريرها“، وأنه لا توجد عمليات عسكرية جارية هناك، في تناقض مباشر مع رواية كييف للأحداث، بحسب ما ذكرته ”رويترز“.

وذكر الكرملين أن بوتين أبلغ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في مكالمة أنه يتعين على كييف ”تحمل المسؤولية“ عن الأشخاص المتحصنين في مصنع آزوفستال للصلب في ماريوبول، ودعوة المقاتلين هناك إلى إلقاء السلاح.

من جهته، أبلغ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، نظيره الروسي فلاديمير بوتين، في الاتصال، بأن الحفاظ على ”الزخم الإيجابي“ الذي تحقق في المحادثات بين أوكرانيا وروسيا أوائل هذا الشهر في إسطنبول، سيكون في مصلحة جميع الأطراف، حسبما أفاد بيان تركي رسمي نقلت فحواه وكالة ”رويترز“.

ولتركيا، عضو حلف شمال الأطلسي والتي لها حدود مشتركة مع أوكرانيا وروسيا في البحر الأسود، علاقات طيبة مع البلدين وتتوسط لحل النزاع بينهما.

واستضافت جولتي محادثات منفصلتين بين أوكرانيا وروسيا، وتدفع لاستضافة اجتماع قمة بين رئيسي البلدين.

وقالت الرئاسة التركية في بيانها، إن ”الرئيس أردوغان، الذي تطرق إلى أهمية التوصل إلى وقف لإطلاق النار وعمل الممرات الإنسانية بشكل فعال والقيام بعمليات الإجلاء بطريقة آمنة، أشار إلى أن تركيا ستواصل بذل قصارى جهدها لوقف مسار الأحداث الذي يلحق الضرر بالجميع ولضمان تحقق سلام دائم“.

وأضافت: ”كرر أردوغان عرضا لاستضافة الزعيمين الروسي والأوكراني لإجراء محادثات سلام“.

في الإطار، أكد الكرملين في بيانه بشأن المكالمة أن ”أسرى الحرب لهم الحق في الحياة والرعاية الطبية والعلاج وفقا للمعايير القانونية الدولية“.

ورفض وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم الثلاثاء، اقتراح كييف إجراء محادثات سلام في مدينة ماريوبول الساحلية الأوكرانية، وقال: ”إن من السابق لأوانه الحديث عن الجهة التي ستتوسط في أي مفاوضات“.

وقال لافروف بعد اجتماع مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، في موسكو، إن ”روسيا ملتزمة بالوصول إلى حل دبلوماسي بشأن أوكرانيا عبر المحادثات“.

وفي أواخر الشهر الماضي، قال المفاوضون الأوكرانيون إن بلادهم اقترحت أن تتبنى الحياد مقابل ضمانات أمنية، وذلك في محادثات مع روسيا أُجريت في تركيا، وهو ما يعني أنها لن تنضم إلى تحالفات عسكرية أو تستضيف قواعد عسكرية.