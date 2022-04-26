إذاعة عبرية: مباحثات مصرية إسرائيلية "ناجحة" بشأن الأقصى وغزة

كشفت إذاعة الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، تفاصيل مباحثات مصرية إسرائيلية وصفتها بـ ”الناجحة“ بشأن التوتر في المسجد الأقصى المبارك، وإطلاق الصواريخ من قطاع غزة خلال الأيام القليلة الماضية.

وقالت الإذاعة العبرية إنه ”على خلفية التوترات الأمنية قام مسؤولون كبار في الجيش الإسرائيلي، بينهم قائد شعبة الاستخبارات العسكرية (أمان) اللواء أهارون حاليفا، بزيارة مصر الأسبوع الماضي“.

وأوضحت أن الوفد التقى كبار الضباط في مؤسسة الأمن المصرية لمناقشة التوترات في الأقصى وإطلاق الصواريخ من غزة، مضيفة أن ”المسؤولين الإسرائيليين وصفوا الاجتماعات بأنها ناجحة“.

وأمس الإثنين، أعلنت السلطات الإسرائيلية إعادة فتح معبر إيرز (بيت حانون) الذي يربط بين إسرائيل وغزة أمام العمال والتجار من القطاع، وذلك بعد إغلاقه ليومين متتاليين إثر إطلاق الصواريخ من غزة.

وقالت القناة 13 العبرية إنه ”بعد تقييم الوضع الأمني، تقرر استئناف دخول العمال والتجار من غزة إلى إسرائيل عبر معبر إيرز“، موضحة أن باقي الإجراءات المدنية تجاه قطاع غزة مرهونة باستمرار الحفاظ على الاستقرار الأمني.

الجدير ذكره، أن إسرائيل أعلنت مطلع الأسبوع الجاري، إغلاق معبر ”إيرز“، وذلك كرد على إطلاق الصواريخ من قطاع غزة، الأمر الذي حرم آلاف العمال الفلسطينيين من العمل داخل إسرائيل.

وفي وقت سابق، أكدت صحيفة ”يديعوت أحرونوت“ العبرية، أن الجيش الإسرائيلي يجري استعدادات عالية المستوى لعملية واسعة في قطاع غزة، مشيرة إلى أن الجيش أعد قائمة من الأهداف لعرضها على المستوى السياسي من أجل المصادقة عليها.

وقالت الصحيفة، في تقرير لها السبت الماضي، إن ذلك يأتي رغم قرار المستوى السياسي بالرد على إطلاق الصواريخ من غزة عبر العقوبات المدنية، لافتة إلى أن الجيش الإسرائيلي وعلى الرغم من استعداداته إلا أنه يدعم تلك العقوبات.

كان وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد، قال الأحد الماضي، إن الدولة العبرية ”ملتزمة“ بالوضع القائم في حرم المسجد الأقصى، حيث تجددت الصدامات مؤخرا بين الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية.

وقال لابيد ”يصلي المسلمون في جبل الهيكل، بينما يكتفي غير المسلمين بزيارته“، مستخدما التسمية اليهودية لحرم المسجد الأقصى، وفقا لما نشرته وكالة ”فرانس برس“.

وأضاف ”لا يوجد تغيير ولن يكون هناك أي تغيير – لا خطة لدينا لتقسيم جبل الهيكل بين الأديان“، على حد وصفه.