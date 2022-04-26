غوتيريش يدعو من موسكو لوقف إطلاق النار في أوكرانيا

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم الثلاثاء خلال زيارة لموسكو، إلى وقف إطلاق النار في أوكرانيا ”في أقرب الآجال“.

وقال غوتيريش قبل محادثات مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في موسكو التي يزورها حاليا: ”ما يهمنا خصوصا هو إيجاد السبل لتوفير الظروف المناسبة لحوار فاعل ولوقف إطلاق النار في أقرب الآجال“.

وأضاف أنه رغم تعقيدات الوضع في أوكرانيا ”مع تفسيرات مختلفة لما يحصل“ فيها، من الممكن ”إقامة حوار جدي حول سبل العمل لتخفيف معاناة السكان“.

ومن المقرر أن يستقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الأمين العام للأمم المتحدة بعد لقائه لافروف.

وينتقل غوتيريش من موسكو إلى كييف، حيث انتُقد كثيرا لاختياره زيارة موسكو قبل أوكرانيا، مع تأكيد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أنه لا يرى ”أي عدل أو أي منطق في ترتيب“ الزيارات هذا.

وقال زيلينسكي ”من الخطأ الذهاب إلى روسيا أولا ومن ثم إلى أوكرانيا“، مبديا أسفه ”للانعدام التام للعدالة والمنطق في هذا الترتيب“.

وأضاف ”الحرب في أوكرانيا. لا جثث في شوارع موسكو. سيكون من المنطقي أن يذهب أولا إلى أوكرانيا لرؤية الناس هناك وتداعيات الاحتلال“.

وكرر زيلينسكي دعوته إلى لقاء مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين ”لإنهاء الحرب“.

ومنذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 شباط/فبراير، بدت الأمم المتحدة مهمشة في إطار هذا النزاع لأسباب عدة منها القطيعة الحاصلة بسبب هذه الأزمة بين الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي وهي روسيا والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا والصين.

وتحاول تركيا التوسط لإنهاء النزاع القائم في أوكرانيا، بحيث استضافت اجتماعات بين المفاوضين الروس والأوكرانيين في إسطنبول، واجتماعا آخر بين وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره الأوكراني دميترو كوليبا في أنطاليا.

واليوم أبلغ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، نظيره الروسي فلاديمير بوتين، في اتصال هاتفي بأن الحفاظ على ”الزخم الإيجابي“ الذي تحقق في المحادثات بين أوكرانيا وروسيا أوائل هذا الشهر في إسطنبول، سيكون في مصلحة جميع الأطراف، حسبما أفاد بيان تركي رسمي.

وقالت الرئاسة التركية في بيان، إن ”الرئيس أردوغان، الذي تطرق إلى أهمية التوصل إلى وقف لإطلاق النار وعمل الممرات الإنسانية بشكل فعال والقيام بعمليات الإجلاء بطريقة آمنة، أشار إلى أن تركيا ستواصل بذل قصارى جهدها لوقف مسار الأحداث الذي يلحق الضرر بالجميع ولضمان تحقق سلام دائم“.

وأضافت أن ”أردوغان كرر كذلك عرضا لاستضافة الزعيمين الروسي والأوكراني لإجراء محادثات سلام“.

وكان الرئيس التركي قد تحدث أيضا، أمس الأحد، مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.