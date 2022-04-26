تقرير: جواسيس أمريكيون في محيط الكرملين

ألقى تقرير فرنسي الضوء على الدور الذي يلعبه الجواسيس الأمريكيون بصفة خاصة في الحرب الدائرة في أوكرانيا، ومدى قدرتهم على تغيير موازين الصراع بين موسكو وكييف، وذلك بعد أكثر من شهرين على بدء الغزو الروسي لأوكرانيا.

وفي تقرير أذاعته قناة ”بي أف أم تي في“ الفرنسية كشف الصحفي والمؤرخ ريمي كاوفر عن وجود جواسيس أمريكيين في روسيا وفي محيط قصر الكرملين، مشيرًا إلى أن هؤلاء الجواسيس الذين يعملون لمصلحة واشنطن مهددون بأن تتم إزاحة القناع عنهم من قبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وأضاف كاوفر، الذي كان ضيفا على أحد البرامج الإخبارية على قناة ”بي أف أم تي في“، أن ”قضية الجواسيس من أكثر القضايا التي لم يتم التركيز عليها في أعقاب تواتر الهجمات الروسية على أوكرانيا، في وقت كان يستوجب تسليط الضوء على الدور المهم الذي يمكن أن يلعبه هؤلاء أثناء النزاع، لا سيما في اكتساب المعلومات الاستخباراتية من جانب العدو“.

ومنذ الـ 24 من فبراير/ شباط 2022، تاريخ انطلاق الحرب في أوكرانيا، كان الجميع في روسيا في حالة تأهب وخوف من تعاظم دور الجواسيس وفاعليتهم في ترجيح إحدى كفتي الصراع، لأنه من الجانب الأمريكي، غالبا ما يسلط البيت الأبيض الضوء على جودة المعلومات التي تقدمها وكالات الاستخبارات، بما في ذلك وكالة المخابرات المركزية، وفق تصريح ريمي كاوفر، وهو مؤرخ وصحفي متخصص في شؤون المخابرات.

ويرى كاوفر أن الرئيس الروسي بوتين أصبح مجبرا في ظل تسارع المعلومات وتواتر المستجدات على الاعتقاد بأن هناك ”جواسيس“ أو ما وصفهم بـ“فئران عمياء“ في بلده ومحيطه تعيش بالقرب منه ولكنها تعمل لأعدائه.

وأضاف: ”بوتين مصاب بجنون العظمة، ويعتقد بكل شيء خلال الحرب، ولكن من المؤكد أن الأمريكيين كانوا يراقبون ما يحدث في روسيا لفترة طويلة“.

ويرى التقرير أن بوتين ”سيسعى إلى كشف القناع عنهم“، وهو أمر يتوقعه ريمي كاوفر بشدة، مضيفًا: ”حدث ذلك من قبل في أيام ستالين، في أواخر الثلاثينيات، عندما كان هناك جاسوس من المخابرات البريطانية في محيط السلطة السوفييتية“.

ويقول الصحفي المتخصص في المخابرات: ”يشكل استخدام المعلومات من قبل الأمريكيين، الذين يحسنون كثيرا التواصل، طريقة جديدة لدخول الحرب أو شنها، الولايات المتحدة تستطيع أن تجعل من المعلومات السرية في العادة معطيات عامة بالنسبة إليها، قدرات وكالة الأمن القومي الأمريكي كبيرة، هم يراقبون ما يحدث في روسيا لفترة طويلة ولكنهم يظهرون أنهم يتقدمون خطوة بعد خطوة“.