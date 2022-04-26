"أكسيوس": إيلون ماسك أقوى رجل في أمريكا خارج البيت الأبيض ‎‎

وصف موقع ”أكسيوس“ الأمريكي اليوم الثلاثاء الملياردير إيلون ماسك بأنه أقوى شخص في الولايات المتحدة خارج البيت الأبيض وذلك بعد استحواذه على شبكة ”تويتر“.

وأوضح الموقع أن ماسك أغنى شخص في العالم يدير الآن بعض أهم المنصات في الإعلام والسيارات الكهربائية وقطارات الأنفاق ورحلات الفضاء الخاصة وشرائح الكمبيوتر المزروعة بالمخ والبطاريات وغيرها.

وقال الموقع: ”قم بتسمية شخص، ربما يكون خارج رئاسة الولايات المتحدة، يتمتع بنفوذ تجاري وثقافي أكبر.. بالطبع لا يمكنك“.

وتوصل ماسك للتو إلى صفقة لشراء ”تويتر“ مقابل 44 مليار دولار، ما جعله مسؤولاً مباشرا عن منصة بارزة على الإنترنت وهو ما ”يعزز من التأثير الهائل الذي يملكه“.

وقال الموقع: ”من الصعب العثور على أي شخص في التاريخ لديه هذا النطاق الواسع في العديد من القطاعات ذات الأهمية الكبيرة في وقت واحد“.

ووفقا للموقع بلغ إجمالي ثروة ماسك يوم الاثنين حوالي 270 مليار دولار ما يجعله أغنى شخص في العالم، فيما يبلغ عدد الموظفين في الشركات التابعة له أو التي يرأسها أكثر من 111 ألف موظف وهي Tesla و SpaceX و Neuralink و The Boring Company بالإضافة إلى 7500 موظف في ”تويتر“.

وقال الموقع: ”يبلغ عدد متابعي ماسك على شبكات التواصل الاجتماعي نحو 84.2 مليون شخص ما يجعله يحتل المرتبة الثامنة في عدد المتابعين“.

ولفت إلى أن ماسك هو إلى حد بعيد الملياردير الأكثر تحدثًا، إذ حصد 7 ملايين إشارة على وسائل التواصل الاجتماعي في الأشهر الثلاثة الماضية، فيما يأتي بيل غيتس في المركز الثاني بفارق كبير يصل إلى مليوني إشارة.

وقال ماسك إنه سيستخدم ”تويتر“ لفرض إعادة التفكير في حرية التعبير، والضغط من أجل القوة الفردية القصوى لقول ما تريد أن تقوله وسماع ما تريد أن تسمعه.

وجاء في تقرير ”أكسيوس“ أن القيمة الرأسمالية لشركة ”تسلا“ بلغت يوم الاثنين نحو 1.03 ترليون دولار ما يجعلها من أكبر الشركات في العالم، في حين بلغت القيمة الرأسمالية لشركة ”سبيس إكس“ الفضائية حوالي 100 مليار دولار.

وبلغت القيمة نحو 5.7 مليار دولار لشركة ”بورينج“ و 50 مليون دولار لشركة ”نيورا لينك“ وما يقرب من 39 مليار دولار لـ ”تويتر“.