صحف عالمية: مستقبل الأسلحة الروسية "في خطر".. وبوتين يتخلى عن "السلام"

تناولت أبرز الصحف العالمية الصادرة صباح اليوم الثلاثاء آخر تطورات الحرب الأوكرانية التي دخلت شهرها الثالث، وسط تقارير تتحدث عن أن مستقبل صادرات الأسلحة الروسية بات في خطر بسبب استخدام موسكو المكثف لها في المعركة، جنباً إلى جنب مع العقوبات الغربية المشددة.

وناقشت الصحف تقارير أخرى تزعم أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تخلى عن محادثات السلام بهدف الاستيلاء على أكبر قدر ممكن من الأراضي الأوكرانية.

مستقبل الأسلحة الروسية

ذكرت صحيفة ”وول ستريت جورنال“ الأمريكية أن استخدام روسيا المكثف للأسلحة وخسارتها في أوكرانيا، جنبًا إلى جنب مع العقوبات الغربية الشديدة، سيؤدي إلى إضعاف قوتها العسكرية وصادرات الأسلحة المربحة لسنوات، مما يعيق قدرتها على إنتاج أي شيء يتعلق بأنظمة الأسلحة الجديدة وقطع الغيار اللازمة.

وقالت الصحيفة في تحليل لها إنه في الأسبوع التاسع للعملية العسكرية في أوكرانيا، نشرت روسيا أجزاء كبيرة من ترسانتها، بما في ذلك بعض أحدث معداتها، حيث زعم محللون بأنها أطلقت أعداداً هائلة من الصواريخ والقذائف وقذائف المدفعية.

وأضافت الصحيفة أنه وفقاً لمصادر مخابراتية، فقدت روسيا أيضًا أكثر من 3000 قطعة من المعدات الكبيرة في المعركة، وتشمل الحصيلة أكثر من 500 دبابة قتال رئيسية و300 عربة مصفحة و20 مقاتلة نفاثة و30 طائرة هليكوبتر.

وتابعت الصحيفة: ”في الوقت الحالي، يمكن للقوات الروسية إعادة الإمداد من احتياطيات المعدات الهائلة، لذلك من غير المرجح أن تؤثر الخسائر على مسار الحرب بسرعة، وتشمل قوائم المعدات الروسية الرسمية عشرات الآلاف من المركبات العسكرية البرية“.

ونقلت الصحيفة عن محللين عسكريين قولهم إنه إذا استمرت الحرب لأشهر، فإن استهلاك وتدمير العتاد الروسي، إلى جانب العقوبات المالية الغربية وقيود التصدير، سيعيق قدرة موسكو على إمداد قواتها بمعدات أفضل، مشيرين إلى أن مقاولي الدفاع الروس سيكافحون أيضاً لتلبية الطلب من كل من موسكو وعملاء التصدير، أو للاستثمار في البحث وتطوير منتجات جديدة.

وذكرت الصحيفة في تحليلها: ”حتى المركبات الأرضية يمكن أن تشكل تحديًا بديلاً لشركات الدفاع الروسية التي لم تقم بتحديث أنظمة الإنتاج على نطاق واسع منذ الحقبة السوفيتية ولا تزال تعتمد بشكل كبير على المعدات الأجنبية والأدوات الآلية والمكونات الدقيقة الخاضعة للعقوبات الآن“.

وأضافت الصحيفة: ”من شأن مشاكل التصنيع الدفاعي التي أضرت بالصادرات أن تضعف الاقتصاد الروسي الذي تضرر من العقوبات غير المسبوقة، وروسيا هي ثاني أكبر مصدر للأسلحة في العالم بعد الولايات المتحدة، والأسلحة من بين أكبر الصادرات الروسية بصرف النظر عن الموارد الطبيعية، التي تهيمن على اقتصاد البلاد، وتصدر روسيا الأسلحة إلى أكثر من 45 دولة وتمثل حوالي 20٪ من مبيعات الأسلحة العالمية منذ عام 2016“.

التخلي عن السلام

وفي هذا الصدد، نقلت صحيفة ”التايمز“ البريطانية عن مطلعين على أمور الكرملين قولهم إن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، تخلى عن محادثات السلام لوقف إطلاق النار في أوكرانيا ويريد الاستيلاء على أكبر قدر ممكن من الأراضي، حيث يُظهر تحليل جديد أن الاقتصاد الروسي يمكن أن يستمر في الحرب لمدة عامين آخرين.

وأضافت المصادر، وفقاً للصحيفة، أن غرق الطراد الروسي، ”موسكفا“، في البحر الأسود قد أضر بالفخر الروسي وأقنع بوتين بالمضي قدماً في غزوه في الوقت الذي يحاول فيه تأمين أهداف عسكرية من شأنها أن تمنحه اليد العليا في مفاوضات السلام.

وكانت الجولة الأخيرة من المحادثات قد عقدت في اسطنبول في نهاية مارس/ آذار الماضي عندما تم الاتفاق على مسودة بيان بين الجانبين، لكن اكتشاف جرائم حرب مزعومة في بوتشا، وهي بلدة تقع على بعد 15 ميلاً خارج العاصمة الأوكرانية، كييف، أوقف التقدم.

وفي هذا الصدد، قال رستم أوميروف، العضو البارز في الوفد الأوكراني، في مقابلة مع صحيفة ”التايمز“ إنه لا يزال هناك ”اتصال مستمر“ بين الجانبين يركز على إنشاء ممرات إنسانية خارج المناطق المحاصرة مثل مصانع الصلب في آزوفستال في مدينة ماريوبول.

وأضاف أوميروف: ”نواصل عملية التفاوض، في المقام الأول، لإنقاذ المزيد من أرواح شعبنا، وسنبذل كل الجهود السياسية والدبلوماسية لوقف إراقة الدماء هذه، لكن هناك خطوط حمراء لن نتجاوزها أبدًا، لن تتخلى أوكرانيا أبدًا عن شعبها وأراضيها“.

ورأت الصحيفة أن بوتين قد ضاعف من حدة ”الغزو“ بعد محاولته الفاشلة للاستيلاء على كييف وتنصيب حكومة دمية في أوكرانيا، حيث أكدت مصادر مطلعة أن الزعيم الروسي يريد الاستيلاء على المزيد من الأراضي لأنه يعتقد أن المحادثات وصلت إلى ”طريق مسدود“.

وقالت المصادر، وفقاً للصحيفة: ”كان هناك أمل في التوصل إلى اتفاق، كان بوتين يتأرجح ذهابًا وإيابًا، إنه يحتاج إلى إيجاد طريقة للخروج من هذه الحرب فائزًا.. إنه لن يوقع على أي اتفاق بعد غرق موسكفا لأنه سيبدو (مهينًا)“.

وأشارت الصحيفة في حديثها إلى تصريحات أدلى بها قائد روسي كبير عن مدى طموحات الكرملين الأسبوع الماضي عندما اقترح أن القوات يمكن أن تندفع حتى مولدوفا في إطار خطط بوتين لإخضاع جميع الناطقين بالروسية على طول البحر الأسود لسيطرة الكرملين.

وقال اللواء الروسي، رستم مينيكايف، آنذاك إن المتحدثين بالروسية في ترانسنيستريا، وهي منطقة انفصالية في مولدوفا، يتعرضون لـ“الاضطهاد“، وهو نفس التبرير المستخدم للحرب في مقاطعات دونيتسك ولوهانسك بشرق أوكرانيا.

ونقلت الصحيفة عن فريدة رستاموفا، الصحفية الاستقصائية الروسية المستقلة التي تحدثت مع جهات اتصال بارزة في الكرملين، قولها: ”إن بوتين يعتقد أنه لا يزال يفتقر إلى نصر كبير يمكن أن يقدمه للجمهور الروسي على أنه فوز كبير“.

وأضافت الصحفية الروسية أن التفاوض على السلام لن يأتي إلا من المحادثات المباشرة بين بوتين ونظيره الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، لكن الكرملين لن يوافق على المحادثات بينما لا تزال القوات الروسية تكافح لتحقيق مكاسب كبيرة على الأرض.

وتابعت: ”يجب أن يكون بوتين على قمة العالم حتى يتمكن من مقابلة زيلينسكي دون فقدان ماء الوجه، إنه يحتاج إلى فوز كبير ليبرر الاجتماع بطريقة ما“.

تصعيد روسي

ميدانياً، ذكرت صحيفة ”بوليتيكو“ الأمريكية أن روسيا وفت بوعودها بمهاجمة نقاط شحن الأسلحة الأمريكية وحلفائها ومستودعات الوقود في أوكرانيا، حيث أطلقت صواريخ على خمس منشآت للسكك الحديدية تستخدم لنقل الإمدادات الحيوية إلى البلاد أمس الاثنين.

وأشارت الصحيفة إلى أن الهجمات – التي جاءت عبر غرب ووسط أوكرانيا واستهدفت خطوط الإمداد والبنية التحتية – تأتي مع بدء وصول أنظمة المدفعية الثقيلة والدبابات والعربات المدرعة بمليارات الدولارات لمساعدة أوكرانيا في مواجهة ما يُتوقع أن يكون هجومًا روسيًا واسع النطاق في منطقة دونباس.

وكان وزيرا الخارجية والدفاع الأمريكيان قد اجتمعا أمس مع كبار المسؤولين الأوكرانيين في كييف، حيث تعهدوا بمئات الملايين من المساعدات العسكرية الإضافية للقتال المقبل، وقال وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن: ”نريد أن نرى روسيا وهي تضعف“، بحسب الصحيفة.

في غضون ذلك، نقلت الصحيفة عن ميك مولروي، وهو مسؤول كبير سابق في البنتاغون، قوله إن“ المعركة من أجل دونباس ستنتصر أو تخسر في المقام الأول على أساس اللوجستيات؛ أي الأسلحة والمعدات والذخيرة.. يجب أن تكون هناك خطوط إمداد مستمرة من الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي (الناتو)“.

واعتبرت الصحيفة أن استهداف الشحنات الجديدة من الأسلحة الغربية، قد يكون صعبًا على روسيا على المدى الطويل، حيث لا يزال الطيارون الروس حذرين من الدفاعات الجوية الأوكرانية وسيحتاج الكرملين على الأرجح إلى البدء في الحفاظ على بعض أسلحته الدقيقة بعيدة المدى.

ووفقاً للصحيفة الأمريكية، تأتي هذه الشحنات وسط نداءات يائسة بشكل متزايد من قادة ساحة المعركة الأوكرانية وهم يتحملون نيران المدفعية والصواريخ الروسية التي قد تستمر لأسابيع أو شهور، وأشارت إلى أن التحول السريع في المساعدات يعكس الاعتراف بأن المعركة الجديدة سيهيمن عليها على الأرجح وابل المدفعية ومعارك الدبابات.

وعقدت ”بوليتيكو“ مقابلة ميدانية مع أحد قادة الجيش الأوكراني، حيث وجه الأخير رسالة توسل إلى أمريكا والناتو يرجو فيها ضرورة إرسال الأسلحة على الفور، وقال: ”الوضع سيء للغاية.. إن الروس يستخدمون أساليب وحشية على الأرض.. إنهم ببساطة يدمرون كل شيء بالمدفعية والقصف ليل نهار“.

وذكرت الصحيفة الأمريكية أن ضابط الجيش الأوكراني يخشى أنه إذا لم تصل التعزيزات في شكل قوة بشرية وأسلحة ثقيلة – خاصة الدعم الجوي – في الأيام القليلة المقبلة، فقد تجد قواته نفسها في نفس موقع القوات الموجودة في ماريوبول.

وجاء في رسالة الضابط الأوكراني أيضاً، وفقاً للصحيفة: ”أود أن أخبرهم (أمريكا والناتو) أن قاذفات القنابل اليدوية جيدة، لكنها لن تصمد أمام الضربات الجوية والمدفعية الثقيلة، لم يعد بإمكان الناس تحمل القصف اليومي، نحن بحاجة إلى دعم جوي الآن، نحن بحاجة إلى طائرات بدون طيار“.