رغم شراء إيلون ماسك المنصة.. ترامب: لن أعود إلى "تويتر"

قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، يوم الإثنين، إنه لن يعود إلى منصة التواصل الاجتماعي ”تويتر“ حتى إذا عاد حسابه على تلك المنصة بعد شراء الملياردير إيلون ماسك لها.

وأضاف ترامب لقناة فوكس نيوز أنه سيُفعل حسابا رسميا له على منصة ”تروث سوشيال“ الناشئة التي يمتلكها خلال الأيام السبعة المقبلة، وفق المقرر.

وقال ترامب: ”لن أستخدم تويتر، سأظل على تروث“، بحسب وكالة ”رويترز“.

وأضاف: ”آمل أن يشتري إيلون موقع ”تويتر“ لأنه سيجري تحسينات عليه، وهو رجل طيب، لكن (حسابي) سيظل على (منصة) تروث“.

وفاز إيلون ماسك، يوم الإثنين، باتفاق لشراء ”تويتر“ مقابل 44 مليار دولار، في صفقة ستحول السيطرة على منصة التواصل الاجتماعي التي يستخدمها الملايين وزعماء عالميون إلى أغنى شخص في العالم.

وكانت المناقشات بشأن الاتفاق، الذي بدأ الأسبوع الماضي، قد تسارعت في مطلع الأسبوع، بعد أن غازل ماسك مساهمي ”تويتر“ بالتفاصيل المالية لعرضه.

وتحت ضغط، بدأت ”تويتر“ التفاوض مع ماسك لشراء الشركة بالسعر المقترح للسهم البالغ 54.20 دولار.

وينهي الاتفاق مسيرة ”تويتر“ كشركة عامة منذ طرحها العام الأولي في 2013.

وصعدت أسهم ”تويتر“ حوالي ستة بالمئة عقب أنباء الاتفاق.

وارتفعت أسهم ”تويتر“ بنسبة 4.5% في تعاملات ما قبل السوق في نيويورك، يوم الإثنين إلى 51.15 دولار.

كان إيلون ماسك، عرض في 14 أبريل/ نيسان الجاري شراء كامل أسهم ”تويتر“ مقابل 41.39 مليار دولار، أو ما يقابل 54.2 دولار للسهم.

وانطوى العرض على 54.20 دولار للسهم، علاوة على 38 بالمئة فوق سعر الإغلاق لسهم ”تويتر“ في الأول من أبريل/ نيسان الجاري.

وبرر إيلون ماسك، عرضه لشراء شركة ”تويتر“، بالقول إنه ”يعتقد أنه يجب إجراء تغييرات في هذه الشبكة“.

وأكد إيلون ماسك أن ”العرض هو العرض الأفضل والأخير، وفقا لملف لجنة الأوراق المالية والبورصات“، مضيفا أنه ”إذا لم يتم قبوله، فسيتعين عليه إعادة النظر في وضعه كمساهم“.

بدورها، قالت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، إن رئيس شركة ”تسلا“ الأمريكية للسيارات الكهربائية، إيلون ماسك، عرض الاستحواذ على جميع الأسهم التي لا يملكها في ”توتير“ مقابل 54.20 دولار للسهم الواحد، مقدّرا الشركة بـ 43.4 مليار دولار.