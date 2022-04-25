بعد وصول دبلوماسي إلى السفارة الأفغانية.. هل اقتربت إيران من الاعتراف بحكومة طالبان؟

أفادت وسائل إعلام إيرانية، نقلاً عن مصادر في وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الإثنين، بأن دبلوماسياً من حركة طالبان وصل إلى العاصمة طهران، للعمل في السفارة الأفغانية في إيران.

ونقلت الوكالة الإيرانية عن المصادر قولها إن دبلوماسياً من حركة طالبان وصل إلى طهران للعمل في السفارة الأفغانية في إيران سكرتيرا ثالثا، دون الكشف عن هويته.

وأضافت الوكالة أنه عقب نشر تقارير عن قبول دبلوماسيين أرسلتهم حركة طالبان إلى طهران، قالت المصادر الإيرانية ”إن دبلوماسياً واحداً فقط من طالبان وصل إلى طهران“.

ولم تعلق وزارة خارجية طالبان على إرسال الدبلوماسيين.

من جانبها، قالت وكالة أنباء ”جمهوري“ الأفغانية إنه ”من المقرر أن يعمل دبلوماسيان آخران في هذه السفارة عند وصولهما إلى إيران“، ولم تذكر الوكالة معلومات عن الدبلوماسيين.

من جانبه، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده، خلال مؤتمره الصحفي بشأن وصول دبلوماسي من قبل طالبان إلى طهران، ”إن تنقل الدبلوماسيين بين المركز والسفارات أمر طبيعي يتم في فترات من ثلاث إلى خمس سنوات بناءً على قرار الدول المرسلة، وهو ليس بجديد ولا علاقة له بالهوية وغيرها من القضايا“.

وأضاف أن ”السفارة الأفغانية في طهران، بالنظر إلى أن هناك ملايين عدة من اللاجئين الأفغان يعيشون في إيران، تحتاج إلى عدد كبير من الموظفين، وقد أعلنت السفارة الأفغانية في إيران نفسها إحصائيات بهذا الصدد“.

وتابع: ”نحن بحاجة إلى قنصل ويجب أن نساعد عمل هذه السفارة حتى لا تتوقف بعد انتهاء كادرها، خاصة في القسم القنصلي بسبب كثرة مراجعي السفارة الأفغانية في إيران نتيجة القضايا القنصلية“.

ورفض خطيب زاده ربط قبول إيران وصول دبلوماسي من طالبان بهدف التمهيد للاعتراف بحكومة الحركة.

وإيران هي خامس دولة، بعد باكستان وقطر وتركمانستان وروسيا، تقبل دبلوماسيي طالبان للعمل في السفارات والقنصليات الأفغانية.

وفي مطلع يناير/ كانون الثاني الماضي، أفادت تقارير لوسائل إعلام إيرانية بأن الحكومة الإيرانية قررت تسليم السفارة الأفغانية في طهران إلى حركة طالبان التي تسيطر على أفغانستان منذ منتصف أغسطس/ آب الماضي.

ونقل موقع صحيفة ”عصر إيران“ الإلكترونية عن مصدر إيراني وصفته بالمطلع قوله إن ”الحكومة الإيرانية قررت تسليم السفارة الأفغانية في طهران لطالبان“، مضيفة أن ”سفير الحكومة الأفغانية السابق في طهران (غفور ليوال) غادر إيران إلى دولة أوروبية“.

وفي 8 يناير/ كانون الثاني الماضي، زار وزير الخارجية في حكومة حركة طالبان الأفغانية، أمير خان متقي، العاصمة طهران، على رأس وفد يضم وزيري الاقتصاد والتجارة في الحكومة.

وكانت هذه أول زيارة لمسؤول رفيع المستوى في حكومة طالبان الأفغانية منذ تشكيلها مطلع سبتمبر/ أيلول الماضي، ولم تعترف إيران بعد بحكومة الحركة، وتطالب بحكومة تشمل جميع القوميات والأعراق الأفغانية.