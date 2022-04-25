تبون يهنئ ماكرون ويدعوه لزيارة الجزائر

هنّّأ الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون اليوم الإثنين، نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون بإعادة انتخابه أمس الأحد لولاية ثانية، داعيا إياه الى زيارة الجزائر ”عن قريب“ لإعادة إحياء العلاقات بين البلدين المتوترة منذ شهور.

وكتب تبون في رسالة تهنئة نشرتها الرئاسة الجزائرية “ يسعدني بمناسبة تجديد انتخابكم الباهر رئيسا للجمهورية الفرنسية، أن أتوجه إليكم، باسم الجزائر شعبا وحكومة وأصالة عن نفسي، بأحر التهاني وبخالص تمنياتي لكم بالنجاح في مواصلة مهامكم السامية“.

وعبّر الرئيس الجزائري عن ارتياحه ”لجودة علاقتنا الشخصية الـمتسمة بالثقة والـمودة، وللتطورات التي أحرزتْها ولو نسبيًا الشراكةُ الجزائرية الفرنسية“، حسب ”فرانس برس“.

واستغل الرئيس تبون مناسبة إعادة انتخاب ماكرون لدعوته إلى زيارة الجزائر ”عن قريب“ من أجل إطلاق ”ديناميكية تدفع إلى التقدم في معالجة الـملفات الكبرى .. وإلى تكثيف وتوسيع العلاقات الجزائرية الفرنسية“ كما جاء في رسالة التهنئة.

وسبق لماكرون أن زار الجزائر مرة واحدة في بداية ولايته الرئاسية الأولى في ديسمبر/كانون الأول 2017.

وشهدت العلاقات الجزائرية الفرنسية توترا وأزمة دبلوماسية كبيرة بعد تصريحات للرئيس ماكرون، في أكتوبر/تشرين الأول الماضي اعتبر فيها أن الجزائر بعد استقلالها عام 1962 إثر 132 عاما من الاستعمار الفرنسي، أقامت ”ريعا للذاكرة“ عزّزه ”النظام السياسي-العسكري“.

وإثر ذلك استدعت الجزائر سفيرها في باريس ولم يعد سوى في 6 يناير/كانون الثاني الماضي بعد أن أعرب الرئيس الفرنسي عن ”أسفه“ لهذا الجدل وأكد ”تمكسه الكبير بتطوير“ العلاقات الثنائية.

وهنأ الرئيس الأمريكي جو بايدن نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون على إعادة انتخابه، واصفا فرنسا بأنها ”شريك رئيسي في مواجهة التحديات العالمية“.

وكتب بايدن على تويتر ”أتطلع إلى استمرار تعاوننا الوثيق، بما في ذلك دعم أوكرانيا والدفاع عن الديمقراطية ومواجهة تغير المناخ“.

كما هنأ قادة الاتحاد الأوروبي الأحد ماكرون بإعادة انتخابه رئيسا لفرنسا، ورأى رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال أن أوروبا يمكنها ”التعويل على فرنسا لخمسة أعوام إضافية“.

وكتب ميشال على تويتر ”في هذه المرحلة المضطربة، نحتاج إلى أوروبا صلبة وإلى فرنسا ملتزمة تماما من أجل اتحاد أوروبي أكثر سيادة وأكثر إستراتيجية“، بينما قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين ”أبدي ارتياحي إلى التمكن من مواصلة تعاوننا الممتاز، معا، سنمضي قدما بفرنسا وأوروبا“.