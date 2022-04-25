روسيا تطرد 40 دبلوماسيا ألمانيا ردا على إجراء مماثل

ا ف ب

المصدر: ا ف ب

أعلنت روسيا، اليوم الإثنين، طرد 40 دبلوماسيا ألمانيا؛ في إجراء رد على تدبير مماثل اتخذته ألمانيا قبل فترة قصيرة؛ إثر الغزو الروسي لأوكرانيا.

وقالت الخارجية الروسية في بيان، إن سفير ألمانيا في موسكو استدعي إلى وزارة الخارجية الروسية، اليوم الإثنين، وسلم مذكرة تفيد بأن ”40 موظفا في البعثات الدبلوماسية الألمانية في روسيا اعتبروا أشخاصا غير مرغوب فيهم“.

وأوضح البيان، ”هذا رد متوازن“ مع قرار مماثل ”غير ودي“ اتخذته الحكومة الألمانية في الرابع من نيسان/ أبريل.

وفي برلين قالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك: ”كنا نتوقع الإجراء المتخذ اليوم لكنه غير مبرر بتاتا“.

وأوضحت في بيان: ”الموظفون الأربعون في البعثات الروسية في ألمانيا الذين طردناهم قبل ثلاثة أسابيع لم يعملوا يوما في خدمة الدبلوماسية خلال إقامتهم في ألمانيا، بل تصرفوا بطريقة منهجية ضد حريتنا وتماسك مجتمعنا“.

وأضافت: ”عملهم كان يهدد كذلك الذين كانوا يسعون إلى الحماية عندنا“، مؤكدة أن الدبلوماسيين الألمان الذين طردوا ”لا غبار عليهم بتاتا“.

وفي الأسابيع الأخيرة طردت الكثير من الدول الأوروبية، من بينها ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا، عشرات الدبلوماسيين الروس.

وفي بعض الحالات، أعلن رسميا أن الطرد أتى ردا على الغزو الروسي لأوكرانيا أو الممارسات التي نسبتها الدول الغربية إلى قوات موسكو.

وترافقت الإجراءات أحيانا مع اتهامات بالتجسس، كما هي الحال مع بلجيكا وفرنسا.

وتوعدت موسكو بالرد على كل هذه التدابير. وسبق أن طرد عشرات الدبلوماسيين الغربيين من روسيا.