3 سفن حربية تابعة لـ"الناتو" تصل فنلندا لإجراء تدريبات‎‎

وصلت ثلاث سفن حربية تابعة لحلف شمال الأطلسي إلى ميناء توركو في جنوب غرب فنلندا اليوم الإثنين، للتدريب مع البحرية الفنلندية، على ما أوردت وكالة ”رويترز“.

يأتي ذلك في وقت تدرس فيه هلسنكي إمكانية الانضمام إلى التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة وسط تصاعد التوتر مع روسيا بشأن أوكرانيا.

وقالت قوات الدفاع الفنلندية في بيان، إن ”التدريبات التي تستغرق يومين، والمقرر أن تبدأ في 28 نيسان/أبريل، وتشمل سفنا حربية من لاتفيا وإستونيا وهولندا، ستعد السفن الفنلندية للمشاركة في قوات الرد التابعة لحلف شمال الأطلسي في عام 2022، والتركيز على مكافحة الألغام والعمل في إطار متعدد الجنسيات“.

وأشارت رئيسة الوزراء الفنلندية سانا مارين، في 13 نيسان/أبريل الجاري، إلى أن بلادها ستتخذ قرارا في الأسابيع القليلة المقبلة بشأن ما إذا كانت ستقدم طلبا للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي، مما أثار ردا غاضبا من روسيا.

وتتمتع فنلندا وجارتها السويد بصلات وثيقة مع حلف شمال الأطلسي، لكنهما أحجمتا عن الانضمام إلى الحلف المكون من 30 دولة والذي تأسس العام 1949، لمواجهة الاتحاد السوفيتي خلال الحرب الباردة.

وقالت مارين إن خيار الانضمام إلى الحلف يجب أن يتم تحليله بعناية لكن كل شيء تغير منذ غزو القوات الروسية لأوكرانيا في 24 شباط/فبراير.

وتشترك فنلندا في حدود برية بطول 1300 كيلومتر مع روسيا.

وكان الرئيس الروسي السابق ديمتري ميدفيديف، حذر في 14 نيسان/أبريل الجاري، من أن بلاده ستنشر أسلحة نووية قرب دول البلطيق والدول الاسكندنافية في حال قرّرت فنلندا والسويد الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي.

وجاء في منشور للرئيس الروسي السابق (2008-2012) ونائب رئيس مجلس الأمن الروسي على تلغرام، أنه في حال انضم البلدان إلى الحلف الأطلسي فإن هذا الأمر سيزيد بأكثر من الضعف طول الحدود البرية لروسيا مع دول حلف شمال الأطلسي.

وتابع: ”من الطبيعي أن يتعين علينا تعزيز حدودنا“.

وأضاف: ”في هذه الحالة، يصبح من غير الممكن الحديث من الآن فصاعدا عن وضعية لا نووية في البلطيق، يجب إعادة إرساء التوازن“، مشيرا إلى أنه سيكون من حق روسيا أن تنشر أسلحة نووية في المنطقة، كما نقلت عنه ”فرانس برس“.

وقال الرئيس الروسي السابق إن روسيا ”ستعزز بشكل كبير قواتها البرية ودفاعاتها الجوية، وستنشر قوات بحرية وازنة في خليج فنلندا“.

وردا على سؤال حول تصريحات مدفيديف قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، إن ”هذا الأمر تم التطرق إليه مرارا“، وإن الرئيس فلاديمير بوتين أصدر أمرا بـ“تعزيز جناحنا الغربي“؛ ردا على التوسع العسكري المحتمل للحلف الأطلسي.