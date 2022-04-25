روسيا تعتزم وقف القتال للسماح للمدنيين بمغادرة مصنع الصلب في ماريوبول

قالت وزارة الدفاع الروسية إن قواتها ستوقف الأعمال القتالية للسماح للمدنيين بمغادرة مصنع الصلب المحاصر في مدينة ماريوبول الساحلية الأوكرانية من الساعة 1400 بتوقيت موسكو (1100 بتوقيت جرينتش) اليوم الإثنين.

وقالت الوزارة إن أي مدنيين محاصرين في مصنع آزوفستال يمكن أن يغادروا في أي اتجاه يختارونه.