ترامب: أنا متنبئ جيد وزوجة الأمير هاري ستتركه من أجل رجل آخر

وصف الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب نفسه بأنه من ”افضل المتنبئين“، وقال إن الأمير هاري حفيد ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية، ”مصدر إحراج“، وتوقع أن تتركه زوجته الممثلة السابقة ميغان ماركل، من أجل رجل آخر.

وكرر ترامب ما قاله خلال فترته الرئاسية، بأنه ليس من المعجبين بميغان، وذلك خلال مقابلة تلفزيونية مع مقدم البرامج البريطاني المعروف بيرس مورغان، سيتم بثها الاثنين.

وفي المقابلة التي نشرت جزءا منها صحف بريطانية مساء الأحد، دعا ترامب إلى تجريد هاري وميغان من ألقابهما الملكية بسبب رحيلهما من بريطانيا ومهاجمتهما العائلة المالكة، في مقابلات تلفزيونية في الولايات المتحدة.

وقال ردا على سؤال لمورغان: ”أنا لست معجبا بميغان، أعتقد أن هاري المسكين يتم توجيهه من أنفه، وأعتقد أنه مصدر إحراج خاصة عندما تحدث بشكل سيئ عن العائلة المالكة، وعلى وجه الخصوص الملكة التي أعرفها جيدا والتي التقيت بها“.

وأضاف الرئيس السابق: ”أعتقد أن هاري يتم جلده بالسوط دائما، وأتوقع أن ينتهي الزواج عاجلا أم آجلا. ما أرغب بمعرفته هو ما الذي سيحدث عندما يقرر هاري أن لديه ما يكفي من الخضوع للسيطرة، أو ربما عندما تقرر ميغان أنها تحب شخصًا آخر بشكل أفضل. أريد أن أعرف ماذا سيحدث عندما ينتهي هذا الزواج“.

ولفت ترامب إلى أنه يعتبر نفسه من ”أفضل المتنبئين“، وأنه يتوقع بشكل صحيح انتهاء زواج الأمير هاري.

وردا على سؤال عما إذا كان زواج هاري سينتهي فعلا، قال: ”نعم سينتهي، لقد كنت متنبئًا جيدًا كما تعلم، لقد توقعت كل شيء تقريبًا. سينتهي الزواج بشكل سيئ، وأتساءل عما إذا كان هاري سيعود على يديه وركبتيه إلى مدينة لندن الجميلة ويقول: من فضلك أريد العودة، كما تعلم، أعتقد أن هاري قد تمت قيادته في طريق خاطئ“.

ويعيش هاري وميغان وطفلاهما ”آرشي“ و“ليليبيت“ في ولاية كاليفورنيا منذ أوائل عام 2020، بعد قراره اعتزال الحياة الملكية والرحيل إثر تقارير تحدثت عن خلافات عميقة مع والده وشقيقه الأكبر الأمير وليام، الثاني في ترتيب العرش البريطاني.