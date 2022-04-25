اندلاع حريق هائل في مستودع لتخزين النفط في بريانسك الروسية

ذكرت وكالات أنباء روسية نقلا عن وزارة خدمات الطوارئ أن تقارير أفادت باندلاع حريق هائل في ساعة مبكرة من صباح اليوم الاثنين في منشأة لتخزين النفط في مدينة بريانسك الروسية.

وتقع بريانسك على بعد حوالي 380 كيلومترا جنوب غربي موسكو. والمدينة هي المركز الإداري لمنطقة بريانسك المتاخمة لأوكرانيا.

وقال نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي إن دوي انفجارات قوية سمعت قبل الحريق، مشيرين إلى أن السلطات باشرت بعد ذلك بعملية لإجلاء السكان المجاورين.

وأكدت وكالة تاس الروسية اندلاع النيران بالمنشأة النفطيةالواقعة بالقرب من الحدود مع أوكرانيا، ليلة الاثنين 25 أبريل، مشيرة إلى أن رجال الإطفاء باشروا عملهم لمحاولة تطويق النيران ومنع انتشارها لباقي الخزانات.

وحتى ساعة إعداد التقرير، لم يتم الإبلاغ عن أسباب الحريق، إلا أن الشكوك تدور حول استهداف المنشأة النفطية بصاروخ أوكراني.

وسبق أن تعرض مستودع للنفط في بيلغورود الروسية القريبة من الحدود الأوكرانية،في الأول من الشهر الجاري، لحريق ضخم.

وقالت السلطات المحلية إن سبب الحريق في مستودع النفط بسبب ”غارة جوية شنتها أوكرانيا“.

وقالت كييف، إن أوكرانيا كانت تنفذ عمليات دفاعية على أراضيها، وأن الروس هم المسؤولون عن الحوادث على أراضي الاتحاد الروسي.