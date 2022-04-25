قادة العالم يرحبون بفوز ماكرون في الانتخابات الرئاسية

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

سارع قادة دول العالم إلى تهنئة الرئيس الفرنسي الوسطي إيمانويل ماكرون بإعادة انتخابه في الانتخابات الرئاسية الفرنسية الأحد.

في ما يلي بعض من أبرز الردود:

أمريكا

هنأ الرئيس الأمريكي جو بايدن نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون على إعادة انتخابه الأحد، واصفا فرنسا بأنها ”شريك رئيسي في مواجهة التحديات العالمية“.

وكتب بايدن على تويتر ”أتطلع إلى استمرار تعاوننا الوثيق، بما في ذلك دعم أوكرانيا والدفاع عن الديموقراطية ومواجهة تغير المناخ“.

الاتحاد الأوروبي

هنأ قادة الاتحاد الأوروبي الأحد ماكرون بإعادة انتخابه رئيسا لفرنسا، ورأى رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال أن أوروبا يمكنها ”التعويل على فرنسا لخمسة أعوام إضافية“.

وكتب ميشال على تويتر ”في هذه المرحلة المضطربة، نحتاج إلى أوروبا صلبة وإلى فرنسا ملتزمة تماما من أجل اتحاد أوروبي أكثر سيادة وأكثر استراتيجية“، فيما قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين ”أبدي ارتياحي إلى التمكن من مواصلة تعاوننا الممتاز. معا، سنمضي قدما بفرنسا وأوروبا“.

الإمارات

وهنأ ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد الرئيس الفرنسي، في تغريدة على تويتر قائلا: ”خالص التهاني إلى صديقي ايمانويل ماكرون بمناسبة إعادة انتخابه رئيساً لفرنسا، وأصدق الأمنيات من دولة الإمارات لفرنسا وشعبها الصديق بدوام التقدم والازدهار، نتطلع معاً إلى ترسيخ شراكتنا الإستراتيجية وتعزيز فرص جديدة للتعاون المشترك.“

ألمانيا

هنّأ المستشار الألماني أولاف شولتس الأحد ماكرون على فوزه في الانتخابات الرئاسية، معتبرًا أن الذين صوّتوا له أرسلوا ”إشارة قوية لصالح أوروبا“.

وكتب على تويتر بالفرنسية ”تهانينا“، وتابع بالألمانية قائلًا ”تهانينا، عزيزي الرئيس إيمانويل ماكرون. لقد أرسل ناخبوك اليوم إشارة قوية لصالح أوروبا. يسعدني أننا سنواصل تعاوننا الجيد!“.

بريطانيا

هنأ رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، ماكرون بإعادة انتخابه رئيسا لفرنسا، مبديا ”سروره بمواصلة العمل“ معه، ومؤكدا أن فرنسا هي أحد حلفاء المملكة المتحدة ”الأكثر قربا“.

وغرد جونسون بالفرنسية الأحد ”أهنئ إيمانويل ماكرون بإعادة انتخابه لرئاسة الجمهورية الفرنسية. فرنسا هي أحد الحلفاء الأكثر قربا والأكثر أهمية. أنا مسرور بأن نواصل العمل معا على موضوعات رئيسية بالنسبة الى بلدينا والى العالم“.

كندا

كتب رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو على تويتر، مرفقًا نصّه بصورة تجمعه بماكرون، ”تهانينا ايمانويل ماكرون. أتطلّع لمواصلة العمل معًا على القضايا الأكثر أهمية للناس في كندا وفرنسا – من الدفاع عن الديموقراطية إلى مكافحة تغير المناخ إلى خلق وظائف جيدة ونمو اقتصادي للطبقة الوسطى“.

إيطاليا

علّق رئيس الوزراء الإيطالي دراغي في بيان رسمي أن ”انتصار ايمانويل ماكرون في الانتخابات الرئاسية الفرنسية هو خبر رائع لكل أوروبا“.

إسبانيا

كتب رئيس الوزراء الإسباني الاشتراكي بيدرو سانشيز على تويتر ”اختار المواطنون فرنسا ملتزمة باتحاد أوروبي حر وقوي ومنصف. الديموقراطية تفوز. أوروبا تفوز“، مضيفًا ”تهانينا إيمانويل ماكرون“.

بلجيكا

قال رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو إن الناخبين الفرنسيين قاموا ”بخيار قوي“ باختيارهم ”قيَم اليقين والتنوير“.

الأمم المتحدة

أرسل المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي ”تهانيه الحارة“ لماكرون وقال إن منظمته ستواصل الاعتماد على دعم ماكرون على المسرح الأوروبي والعالمي ”حيث أصبحت التحديات الإنسانية وأزمات اللاجئين أكثر خطورة وتعقيدًا كل يوم“.

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس إنه يتطلع إلى ”استمرار الشراكة المهمة“ مع فرنسا ”من أجل عالم أكثر صحة وأمانًا وإنصافًا“.

إيرلندا

أشاد رئيس الوزراء مايكل مارتن بـ“القيادة المبدئية والديناميكية“ لماكرون باعتبارها ”مهمة ليس لفرنسا فحسب، لكن لأوروبا أيضًا“.

سويسرا

قال الرئيس السويسري اغنازيو كاسيس إنه يتطلع إلى ”استمرار تعاوننا الجيد“ مع فرنسا، مؤكدًا العلاقات الوثيقة بين البلدين الجارين.

السويد

كتبت رئيسة الوزراء السويدية ماغدالينا أندرسون على تويتر ”فلنواصل تعاوننا الوثيق – على الصعيد الثنائي ومن أجل اتحاد أوروبي تنافسي صديق للبيئة ومرن“.

النروج

قال رئيس الوزراء النروجي جوناس جار ستور إن فرنسا اختارت ”الديموقراطية الليبرالية على اليمين المتطرف“.

فلسطين

قال الرئيس الفلسطيني في برقية تهنئة لماكرون ”يسعدنا أن نرفع لفخامتكم وللشعب الفرنسي الصديق أسمى عبارات التهاني القلبية، باسم دولة وشعب فلسطين وباسمي شخصيًا، بإعادة انتخابكم رئيسًا للجمهورية الفرنسية لولاية جديدة“

وشدّد على حرصه على مواصلة العمل مع ماكرون لتحقيق مزيد من التطور للعلاقات الثنائية بين فلسطين وفرنسا وتعزيز سبل التعاون والتنسيق المشترك.

إسرائيل

كتب وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لبيد على تويتر ”الرئيس ماكرون أحد أعظم قادة الوسط في العالم وهو صديق مخلص لإسرائيل. سنواصل العمل معا وتعزيز التعاون بين بلدينا“.

العراق

أكّد الرئيس العراقي برهم صالح على تويتر ”عمق العلاقات التي تجمع الشعبين الصديقين“ العراقي والفرنسي، مضيفًا ”نتطلع الى تعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة وإرساء الأمن والاستقرار في المنطقة“.