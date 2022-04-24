مسؤول أوكراني: بلينكين وأوستن يصلان إلى كييف لإجراء محادثات مع زيلينسكي

وصل وزيرا الخارجية والدفاع الأمريكيان، أنتوني بلينكين ولويد أوستن، إلى كييف لإجراء محادثات مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، وفق ما أعلن أوليكسي أريستوفيتش، مستشار زيلينسكي، مساء يوم الأحد، في مقطع مصور على وسائل التواصل الاجتماعي.

ولم تتمكن ”رويترز“ من التحقق بشكل مستقل مما إذا كان المسؤولان الأمريكيان قد وصلا إلى كييف.

ومن المقرر، أن يزور الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش موسكو وكييف الأسبوع الجاري، فيما سيتوجه، يوم الإثنين، إلى تركيا التي تؤدي دورا في الوساطة لإيجاد حل للنزاع في أوكرانيا.

وقالت الأمم المتحدة، السبت، إن ”الأمين العام سيتوجه إلى أنقرة في تركيا حيث يستقبله الرئيس رجب طيب إردوغان في 25 نيسان/أبريل“.

ومن المقرر أن يتوجه غوتيريش بعد ذلك إلى موسكو، الثلاثاء، ثم إلى كييف في محاولة للتفاوض بشأن إنهاء الغزو الروسي.

وانتقد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، يوم السبت، قرار غوتيريش ”غير المنطقي“ زيارة موسكو، الثلاثاء، قبل المجيء إلى كييف. وقال: ”من الخطأ الذهاب إلى روسيا أولا ومن ثم إلى أوكرانيا“، مبديا أسفه ”للانعدام التام للعدالة والمنطق في هذا الترتيب“.

وأضاف: ”الحرب في أوكرانيا، لا جثث في شوارع موسكو، سيكون من المنطقي أن يذهب أولا إلى أوكرانيا لرؤية الناس هناك وتداعيات الاحتلال“.

وكرر زيلينسكي دعوته إلى لقاء مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين ”لإنهاء الحرب“، وفق ما نقلته وكالة ”فرانس برس“.

وقال زيلينسكي، في مؤتمر صحفي عقده داخل محطة مترو في وسط كييف: ”أعتقد أن من بدأ هذه الحرب يمكنه أن ينهيها“، مكررا أنه ”لا يخشى لقاء“ الرئيس الروسي إذا كان ذلك سيتيح التوصل إلى اتفاق سلام بين روسيا وأوكرانيا.

كما أعلن الرئيس الأوكراني، خلال المؤتمر الصحفي، أن بلاده ستنسحب من المفاوضات مع موسكو في حال عمد الجيش الروسي إلى قتل الجنود الأوكرانيين المتحصنين في مجمع آزوفستال للصناعات المعدنية في مدينة ماريوبول جنوب شرق أوكرانيا.

إلى ذلك، رسمت مجلة ”ناشيونال انترست“ الأمريكية، سيناريوهات مخيفة في حال انتصرت أو هُزمت روسيا في معركة السيطرة على منطقة ”دونباس“ شرق أوكرانيا، قد يشمل أحدها لجوء الرئيس فلاديمير بوتين إلى ضربة نووية.

وذكرت المجلة أن بوتين يسابق الزمن لتحقيق الانتصار في شرق أوكرانيا قبل عيد النصر الوطني في الـ 9 من الشهر المقبل، محذرة من أن كسب معركة ”دونباس“ يمكن أن يغري بوتين بإعادة قواته إلى العاصمة كييف لاحتلالها.

وقالت المجلة في تقرير لها: ”يبدو أن كُلا من موسكو وكييف تعتقدان أن المعارك القادمة في دونباس وجنوب البلاد ستكون حاسمة في نتيجة الحرب“.

وحول خيارات الكرملين في مواصلة الحرب وتحقيق أهدافها، أشارت المجلة إلى أن الخيارات ستكون ”محدودة للغاية“ إذا تمكنت أوكرانيا من إلحاق هزيمة كبيرة بالقوات الروسية في دونباس.