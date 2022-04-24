فرنسا.. ماكرون يفوز بولاية ثانية

كشفت وسائل إعلام فرنسية، أن الرئيس الفرنسي المنتهية ولايته إيمانويل ماكرون، فاز في جولة الإعادة التي أُجريت، اليوم الأحد، على منافسته مرشحة اليمين المتطرف مارين لوبان، وفق ما أظهرته توقعات مبكرة لأربعة مراكز لاستطلاع الرأي.

وبحسب وكالة ”فرانس برس“، فقد تمت إعادة انتخاب ماكرون رئيسًا لفرنسا لولاية ثانية، وبذلك تجنب ما كان يمكن أن يكون زلزالًا سياسيًا.

وأظهرت التوقعات المبكرة حصول ماكرون على ما بين 57.6 و58.2 % من أصوات الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم في جولة الإعادة من انتخابات الرئاسة الفرنسية.

وقبل التصويت، أشارت استطلاعات الرأي إلى أن ماكرون سيفوز بنسبة 56 %.

وفي هذه الأثناء، اعترفت ”مارين لوبان“ التي حصلت على ما يقارب 42% من الأصوات بهزيمتها في انتخابات الرئاسة الفرنسية لصالح ماكرون

وقالت زعيمة اليمين المتطرف الفرنسية، مساء اليوم الأحد، إنها ”ستواصل الكفاح السياسي ضد الرئيس إيمانويل ماكرون خلال الفترة التي تسبق الانتخابات البرلمانية، في يونيو/ حزيران“، بينما أقرت بهزيمتها في الانتخابات الرئاسية.

وأضافت مارين لوبان لمناصريها بعد أن أشارت توقعات مبكرة إلى أنها خسرت الانتخابات، ”أظهر الفرنسيون، مساء اليوم، رغبة بثقل موازن قوي ضد إيمانويل ماكرون، رغبة بمعارضة ستواصل الدفاع عنهم وحمايتهم“.