ترامب: بوتين يستثمر في سياسته خوف الغرب من "النووي"

هاجم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لتهديده باستخدام السلاح النووي، قائلا إنه يتغذى على خوف الغرب من هذه التهديدات.

جاء ذلك خلال مقابلة تلفزيونية مع مقدم البرامج المعروف بيرس مورغان.

وتتناقض تصريحات ترامب الأخيرة مع تصريحاته بعد الغزو الروسي لأوكرانيا أواخر شهر شباط/ فبراير، أشاد فيها بالرئيس الروسي بوتين، وهاجم الرئيس الأمريكي جو بايدن، قائلا: إن ”بوتين لم يكن ليغزو أوكرانيا لو كان ترامب لا يزال في البيت الأبيض“.

وفي المقابلة التي نشرت جزءا منها صحيفة ”ديلي إكسبرس“ البريطانية، الأحد، سأل مورغان الرئيس الأمريكي السابق: ”إذن ماذا ستفعل الآن بشأن أوكرانيا لو كنت الرئيس.“

وأجاب ترامب: ”بوتين يستخدم كلمة (نووي) طوال الوقت… هذا أمر محظور تماما… ليس من المفترض أن يفعل ذلك… لكنه يستخدمها بشكل يومي.“

وأضاف ترامب: ”والجميع خائفون. خائفون جدًا… ولأنهم يخشونه فهو يستخدم تلك الكلمة أكثر وأكثر، ولهذا السبب هو يفعل ذلك النوع من الأشياء التي يفعلها الآن، والحقيقة أنه يتغذى على خوفهم منه… أنه يفعل ما يفعله لأنه يعتقد أن ليس هناك أحد يتجرأ على مهاجمته لأنهم جميعًا أغبياء ويخافون.“

واتفق مورغان مع ضيفه الذي قال: ”بايدن يستمر في القول إن بوتين يمتلك أسلحة نووية. لكن نحن لدينا أسلحة أفضل ولدينا أعظم قوة غواصات في التاريخ.“

وردا على سؤال ماذا سيفعل في حال كان لا يزال في البيت الأبيض، أجاب ترامب: ”سأقول له لدينا أكثر بكثير مما لديك وأقوى بكثير منك، ويجب عليك عدم استخدام تلك الكلمة مرة أخرى. لا تستخدم الكلمة النووية وإذا فعلت ذلك فسوف تواجه مشاكل كبيرة.“

وكان مورغان قد نشر مقطع فيديو قصيرا الأربعاء الماضي، أظهر ترامب وهو ينسحب غاضبا من المقابلة بعد أن تطرق المذيع للانتخابات الرئاسية الأمريكية التي خسرها ترامب أمام بايدن، والتي ادعى أنها شملت عمليات تزوير.

وفي بداية المقابلة، قال مورغان لترامب: ”سأكون صريحًا أمامك تمامًا“، ما أثار ردا غاضبا من ترامب الذي قال: ”أعتقد أنني رجل نزيه للغاية… أنا أشرف منك.“

وفي معرض مناقشة هزيمة ترامب في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، أمام بايدن، قال مورغان: ”لقد كانت انتخابات حرة ونزيهة… لقد خسرت الانتخابات.“

ورد ترامب الذي كان لا يزال غاضبا، بقوله: ”وحده الأحمق هو الذي يعتقد ذلك.“