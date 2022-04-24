شهران من الحرب الغنية بالعبر العسكرية في أوكرانيا‎‎

أصيب القادة العسكريون الغربيون بالذهول أمام الانطلاقة الفاشلة للروس في حربهم ضد أوكرانيا قبل شهرين، بناءً على أخطاء كبيرة في التقدير تمثّلت بهجمات على بضع جبهات دون تغطية جوية وأرتال مدرعات ودون دعم، إضافة إلى غياب التنسيق والاستخفاف بالمقاومة الأوكرانية.

ويجمع الخبراء على أن الهدف الأصلي للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، كان تنحية السلطة الأوكرانية بسرعة عبر عملية خاطفة، لكن الوسائل المستخدمة لم تكن مناسبة لمواجهة مقاومة شديدة لم تكن في حسبان أجهزة الاستخبارات.

وقال الخبير العسكري الروسي الكسندر خرامتشيخين ”فرض القادة السياسيون الروس سيناريو عبثيا بالمطلق على القيادة العسكرية مفاده أن كل شيء سيتم كما حدث أثناء ضم شبه جزيرة القرم في عام 2014“ من قبل روسيا.

وأوضح ”اعتقدوا أن الجيش الروسي سيكون موضع ترحيب في جميع أنحاء أوكرانيا، باستثناء المناطق الغربية، ومن الواضح أن القيادة العسكرية الروسية لم تكن مستعدة لمثل هذه المقاومة من الأوكرانيين“.

وأكد فانسان توريه من مؤسسة البحث الإستراتيجي ”استخف الروس تمامًا بتوازن القوى“.

وأشار إلى أن ”الجزء الوحيد من العملية التي خُطط لها كعملية حربية هو الغارة على مطار (أنتونوف) في غوستوميل ومحاولة خلع السلطة الأوكرانية، ودخلت القوات الروسية الأخرى إلى البلاد كما لو كانت في طريقها للاستيلاء عليها، بطموحات عالية أدت إلى تشتتها على امتداد البلاد“.

وفي الـ24 من شباط/ فبراير، بدأ الهجوم الروسي بالتزامن في ثلاث جبهات، ما أدى إلى تشتيت 150 ألف جندي روسي على عدة محاور: شمالاً باتجاه العاصمة كييف وشرقاً وجنوباً.

السيطرة جوًّا من الأساسيات

تنتشر القوات الروسية برّا دون أن تبسط موسكو مسبقًا سيطرتها جوّا، على الرغم من تعبئة 500 طائرة، ما يعد خطأ فادحًا بحسب كل الخبراء.

واعتبر طيار فرنسي فضل عدم الكشف عن هويته أن ”التوصل إلى التفوق الجوي هو من الأساسيات التي تحدد مسار ما تبقى في أي نزاع معاصر، كان يتعين عليهم ضرب الطائرات المقاتلة الأوكرانية والرادارات وأنظمة صواريخ أرض-جو ومدرجات الهبوط“.

وميدانيًّا، تبدو المناورة الأرضية متخبطة وتكشف عن فشل سلسلة القيادة وثغرات في التدريب، يتم إنزال وحدات النخبة بالمظلات إلى مطار غوستوميل بالقرب من كييف، دون دعم جوي، بينما تتقدم أرتال طويلة من المدرعات الروسية أحيانًا دون تغطية لتصبح عرضة للضربات الأوكرانية انطلاقاً من الأرض أو الجو، بمساعدة طائرات مسيرة تركية من طراز بيرقدار ذات الأداء العالي.

وخلال شهرين، خسر الروس أكثر من 500 دبابة وأكثر من 300 مدرعة، بحسب مدونة ”Oryx“ المتخصصة التي تحصي الخسائر المادية في أوكرانيا على أساس الصور أو مقاطع الفيديو التي التقطت في ساحة المعركة.

ويرى الخبير العسكري في المعهد الدولي للدراسات الإستراتيجية في لندن ويليام ألبيرك أن ”هذا لا يعني نهاية عصر الدبابات“ و“لكن المدرعات تعمل بشكل جيد عندما تقترن بالمدفعية والمشاة والدعم الجوي“، وهو ما لم يكن متوفرًا في المرحلة الأولى من الحرب في أوكرانيا.

معركة على الطرق

وتجد سلسلة التوريد صعوبة في مواكبة ذلك، تفتقر الضربات الروسية المتعددة إلى الدقة، وتشير واشنطن إلى أن 50% فقط من ضربات صواريخ كروز تصيب هدفها.

وفي المقابل، ”استعد الأوكرانيون جيدًا بشكل لافت، لقد شنوا عملية مناورة حقيقية“ من خلال عدم محاولة الدفاع عن حدودهم الواقعة تحت نطاق نيران المدفعية، وعمدوا إلى نشر قدراتهم أرض- جو وطيرانهم في البلاد، وإعادة تجميع صفوفهم في المدن من أجل تعقيد الهجوم الروسي، بحسب مصدر عسكري أوروبي.

وبعد شهر، عقب فشلها في تطويق كييف وإسقاطها، قررت موسكو تغيير خطتها والتركيز على إخضاع منطقة دونباس، الواقعة شرق البلاد والمتاخمة لروسيا.

ومنذ ذلك الحين، ”نشهد شكلًا من أشكال تعزيز“ الجهود العسكرية الروسية مع ”قيادة موحدة وهدف أكثر توافقًا“، بحسب ألبيرك الذي توقع مع ذلك معركة قاسية على أرض وعرة تنتشر فيها السواقي والغابات.

ويرى ضابط فرنسي رفيع أن ”الأوكرانيين يتميزون في هذا المجال، سيخوضون معركة على الطرق لتعقيد المناورة وعملية الإمداد الروسية“.

وأشار الضابط إلى أن ”كييف تواجه الآن خطوط إمداد صعبة للغاية، إذ إن الأسلحة التي ترسلها الولايات المتحدة وأوروبا تأتي من الغرب“.