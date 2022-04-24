ترامب: أجريت اختبارا معرفيا حتى لا يقولون عني "غبي"

كشف الرئيس الامريكي السابق دونالد ترامب، عن أنه وافق على إجراء اختبار طبي معرفي خلال فترة رئاسته لقياس قدرته على المعرفة والإدراك حتى لا يقال عنه ”غبي“.

جائ ذلك خلال تجمع حاشد لأنصاره في ولاية اوهايو مساء الاحد في إطار حملته للانتخابات التشريعية النصفية آواخر العام ا لجاري“.

وقال ترامب انه ”نجح بدرجة كاملة في الاختبار الذي آجري له في 2018 وإنه وافق على الخضوع للفحص لأني لا أحب ان يقال عني اني غبي“، منوها إلى محادثة مع النائب الجمهوري روني جاكسون، تساءل فيها ”هل هناك اختبار أو شيء يمكنني القيام به لأثبت لهؤلاء المجانين اليساريين المتطرفين أني أكثر ذكاءً منهم.“

ولفت موقع موقع ”انسايدر“ إلى أن ”الاختبار الذي أشار إليه ترامب يسمى تقييم مونتريال المعرفي وهو ليس اختبار ذكاء لكنه أداة لاكتشاف العلامات المبكرة للخرف ومشاكل الذاكرة الأخرى“، موضحا أن ”النائب جاكسون الذي يمثل منطقة الكونغرس الثالثة عشرة في ولاية تكساس وعمل طبيبًا في البيت الأبيض في عهد ترامب والرئيس السابق باراك أوباما ، أجرى الاختبار وقال إن ترامب حصل على علامة 100٪“.

وأفاد الصحافي المعروف كريس والاس، الذي أجرى مقابلة مع ترامب في 2020 ، بأنه ”خضع للاختبار أيضًا ، وأنه لم يكن الاختبار الأصعب“، ورد ترامب بالقول إنه ”يراهن على أن والاس لم يستطع الإجابة على الأسئلة الخمسة الأخيرة وإن جو بايدن لا يستطع الإجابة على هذه الأسئلة“.

وكان جاكسون وعدد من الجمهوريين الآخرين، دعوا بايدن في رسالة مفتوحة لإجراء الاختبار نفسه، قائلين إنه ”ليس لائقًا جسديًا أو معرفيًا“ لقيادة البلاد.

وخلال مؤتمر صحفي بولاية فلوريدا، عقد الخميس، قال ترامب إنه ”يفضل ان يطلق عليه ديكتاتور على ان يدعى شخص أخرق بعد التفاخر بنتائج الاختبارات نفسها، وأنتم تعرفون الآن أنهم لا يعتبرونني غبيًا، يقولون إني ديكتاتور يريد السيطرة على العالم“.