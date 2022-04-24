صحف عالمية: مخاوف من غزو روسي لمولدوفا وانتخابات فرنسية عالية المخاطر

تصدرت انتخابات الرئاسة الفرنسية عناوين أبرز الصحف العالمية الصادرة الأحد، وسط تقارير تصف الاقتراع بأنه ”عالي المخاطر“، حيث يواجه الناخبون اختياراً صارخاً بين مرشحين لهما رؤى مختلفة للبلاد وأوروبا والعالم.

ونشرت الصحف تقاريراً أخرى تتحدث عن تطلعات روسية في مولدوفا بعد إنهاء الحرب في أوكرانيا، كجزء من استراتيجية الرئيس، فلاديمير بوتين، لإعادة إحياء الاتحاد السوفيتي من جديد.

القوة اللوجستية لروسيا

اعتبرت صحيفة ”الغارديان“ البريطانية أن الحصار الروسي لمدينة ماريوبول الأوكرانية الاستراتيجية، يظهر نقاط القوة اللوجستية لروسيا، لكنها اتهمت في الوقت نفسه الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بأنه يحكم الآن ”أرضًا قاحلة مليئة بمقابر جماعية“.

وقالت الصحيفة في تحليل لها إن المدينة الساحلية أصبحت الآن في أيدي الروس، وإنه رغم استمرار بعض القوات الأوكرانية في الصمود بمصانع الصلب في آزوفستال، فقد شعر الروس بالقدرة على إعادة نشر القوات وتصحيح الأخطاء اللوجستية للهجوم على المدينة.

وأضافت أن ماريوبول كانت هدفاً بارزاً للجيش الروسي منذ 2014، حيث تعتبر مركزًا صناعيًا رئيسيًا وميناءًا على بحر آزوف، فضلاً عن أنها حيوية اقتصاديًا لأي منطقة تعتزم روسيا ضمها في الفترة المقبلة، لافتة إلى أن القيادة الروسية خصصت قوة كبيرة للسيطرة على المدينة، وأنها خدعت الجميع في بداية الحرب بأن المدينة لم تكن الهدف الأساسي لروسيا، وحاصرتها من قبل قوات من الفرقة 150 بندقية و810 لواء مشاة البحرية والمقاتلين المجندين من ولاية دونيتسك.

وأردفت أن الجيش الروسي حاصر المدينة في 2 مارس الماضي وشرع في حصر القوات الأوكرانية في جيوب معزولة يمكن مهاجمتها بعد ذلك، وأن الروس استخدموا نيران مدفعية ضخمة لإرهاق المدافعين الأوكرانيين، ودمروا معظم المدينة في هذه العملية.

وأشارت إلى أن الروس ”كرروا أسلوبهم في الحرب الأهلية السورية، حيث شنوا ضربات على المستشفيات والملاجئ المدنية لإرهاب السكان المدنيين ودفعهم إلى الإخلاء، مما أدى إلى تطهير ساحة المعركة وسمح لهم بالتركيز ضد المدافعين الأوكرانيين الذين وقعوا في أسر الخوف مما ستفعله القوات الروسية بهم إذا تم أسرهم.“

ورأت أن حصار ماريوبول يحمل عددًا من الدروس العسكرية والسياسية، فمن وجهة النظر العسكرية، أخطأ الجيش الأوكراني في عدم مهاجمة اللوجسيتات الروسية، حيث يمتلك الجيش الروسي ذخيرة مدفعية كافية لمواصلة القصف المستمر بما يعادل القصف الذي أطلق على ماريوبول لمدة خمس سنوات.“

وقللت الصحيفة من شأن السيطرة الروسية على ماريوبول، وأفادت بأنه مع ذلك فإن الدرس السياسي المستفاد هو أن غزو روسيا لأوكرانيا هو عمل عديم الجدوى وسوف تضطر روسيا إلى تسوية مدن أوكرانيا بالأرض إذا كانت ترغب في احتلالها.“

هل ستغزو روسيا مولدوفا

في هذا الصدد، رأت مجلة ”نيوزويك“ الأمريكية أن التصريحات التي أدلى بها القائم بأعمال قائد المنطقة العسكرية المركزية في روسيا، رستم مينيكايف، الجمعة، تفيد بأن موسكو تريد إنشاء ممر عبر جنوب أوكرانيا إلى جيب ترانسنيستريا في مولدوفا، تضاف إلى التكهنات القائلة بأن روسيا ستدفع باتجاه غزو دول أخرى في أوروبا.

وجاء في تقرير للمجلة، أن ”ترانسنيستريا تقع داخل حدود مولدوفا، إلا أن كيشيناو العاصمة لا تسيطر على الجمهورية الانفصالية الناطقة بالروسية التي تقع بين نهر دنيستر والحدود المولدوفية الأوكرانية، وأنه بعد انهيار الاتحاد السوفيتي، أكدت ترانسنيستريا استقلالها عن مولدوفا، مما أثار أعمال عنف وتدخل روسي.

وأشارت إلى أنه لا يزال هناك حوالي 1500 جندي روسي في ترانسنيستريا بصفتهم جنود حفظ سلام، وأنه في حين أن موسكو لا تعترف باستقلالها، فإن الصراع المجمد هو أداة مفيدة يستخدمها الكرملين لمنع مولدوفا من السعي لإقامة علاقات أكبر مع حلف شمال الأطلسي (الناتو) والاتحاد الأوروبي.

واستشهدت المجلة بتصريح الرئيس الأوكراني، فولوديمر زيلينسكي، عندما قال إن تعليق مينيكايف كان إشارة إلى أن الغزو الروسي ما هو إلا بداية وإنهم يريدون بعد ذلك الاستيلاء على دول أخرى“.

وذكرت أنه من غير المعروف ما إذا كانت وجهة نظر مينيكايف تعكس وجهة نظر الكرملين، لكن في المقابل أعرب بعض المحللين عن شكوكهم في أن روسيا لديها القدرة على هذا النوع من الهجوم.

وعما إذا كان بوتين يسعى لتحرك آخر في مولدوفا، قال ستيفان وولف، أستاذ الأمن الدولي بجامعة ”برمنغهام“ البريطانية في حديثه مع ”نيوزويك“ إن ”هذا احتمال واضح، بمعنى أنه يتناسب مع استراتيجية بوتين التي ترمي إلى إعادة تشكيل أكبر قدر ممكن من أعضاء الاتحاد السوفيتي السابقين كمجال نفوذ روسي.“

وأضاف وولف أن ما كان يحدث في أوكرانيا منذ 2014 وما حدث في الماضي في جورجيا يتوافق مع نهج يستولي في النهاية على الأراضي بمجرد استنفاد أشكال النفوذ الأخرى على البلدان المجاورة.“

ونقلت المجلة عن محلل آخر قوله، ”يمكن بسهولة تطبيق بعض بواعث قلق الكرملين ومبرراته لغزو أوكرانيا أي حماية العرق الروسي والمتحدثين الروس من الاضطهاد الثقافي واللغوي، فضلاً عن القمع الجسدي لمنطقة ترانسنيستريا في مولدوفا أيضًا“، مضيفا ”سنعرف ما إذا كانت مولدوفا في خطر التعرض للغزو إذا بدأ الكرملين في اتهام حكومة مولدوفا بارتكاب إبادة جماعية ”ضد سكان ترانسنيستريا. وفي حين أن هذه الاتهامات ليست مقنعة لأي شخص خارج مجال المعلومات الخاضع للسيطرة المشددة لروسيا، إلا أنها توفر غطاءً واسع النطاق وتولد الدعم بين مواطني الاتحاد الروسي.“

ونقلت ”نيوزويك“ عن أستاذ علوم سياسية أمريكي قوله إنه ”إذا تمكنت روسيا من إنشاء ممر بري عبر أوكرانيا، فمن المؤكد أن بوتين سيضع ترانسنيستريا نصب عينيه“، مضيفا أنه ”بعد أن عانى بوتين من هزيمة مذلة في كييف، يضطر الآن إلى إعادة الحساب وإيجاد مبرر جديد لغزو مولدوف، وأن الجسر البري الذي يوحد الروس عبر أوكرانيا ومولدوفا من شأنه أن يوفر لبوتين الغطاء المحلي الذي يحتاجه.“

العالم يراقب انتخابات فرنسا

تحت عنوان ”انتخابات عالية المخاطر“، قالت صحيفة ”الإندبندنت“، في تقرير لها، يتوجه الناخبون الفرنسيون ، الأحد، إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية، في مواجهة اختيار صارخ بين مرشحين لهما رؤى مختلفة للغاية للبلاد وأوروبا والعالم، وفي انتخابات ذات تداعيات واسعة.

ووحسب الصحيفة، تشهد الجولة الثانية من التصويت على الرئاسة الفرنسية مواجهة شرسة بين الرئيس المنتهية ولايته، إيمانويل ماكرون، ضد منافسته اليمينية المتطرفة، مارين لوبان، وهي نفس المواجهة التي جرت قبل خمس سنوات.

وذكرت أنه ”في ذلك الوقت، كان ماكرون شابًا مغرورًا متحديًا الاحتكار الثنائي لأحزاب يمين الوسط ويسار الوسط السياسية التي هيمنت على السياسة الفرنسية لعقد من الزمان. لكن ماكرون الآن هو المرشح القوي نسبياً الذي يواجه لوبان التي وصفته بأنه نخبوي بعيد المنال بالنسبة للناخبين الغاضبين بشكل متزايد.“

وأضافت أن معظم ناخبي ماكرون يمثلون الأثرياء والنزهاء من سكان المدن المتحضرة، بينما يكون مؤيدو لوبان أكثر فقرًا وريفيين ومحافظين. وستتوقف نتيجة الانتخابات إلى حد كبير على الإقبال خلال ما يُتوقع أن يكون يومًا ممطرًا جزئيًا يصادف العطلات الدراسية الفرنسية التي ستشهد سفر بعض العائلات.“

وتابعت أنه ”في الجولة الأولى، صوت ما يقرب من ربع الناخبين لمرشحي اليسار المتطرف، ولا سيما جان لوك ميلينشون، وسواء حضروا للتصويت لماكرون، أو البقاء في المنزل، أو الإدلاء بأصوات احتجاجية للوبان، سيكون أمرًا حاسمًا.“

وأردفت أنه ”بينما يمكن أن تستفيد لوبان من استياء الناخبين من القضايا الاقتصادية والاجتماعية، فقد تراجعت أمام ماكرون في الأسابيع التي تلت الجولة الأولى حيث خضع جدول أعمالها للتدقيق. وتتضمن منصتها تقويض قواعد الاتحاد الأوروبي، والتمييز ضد المسلمين والمهاجرين، والتعامل مع الكرملين.“

من جانبها، ذكرت (بي. بي. سي) عبر موقعها الإلكتروني أنه بعد حملة انتخابية مثيرة للانقسام، تقرر فرنسا اليوم ما إذا كانت ستمنح ماكرون الوسطي خمس سنوات أخرى أو ستحل محله لوبان، أول رئيس يميني متطرف في البلاد.

وأضافت الهيئة أن لوبان تواجه معركة شاقة، حيث منحت استطلاعات الرأي خصمها البالغ من العمر 44 عامًا تقدمًا محتملًا بفارق 10 نقاط، مشيرة إلى أنه من أجل الفوز، يحتاج كلاهما إلى جذب الناخبين الذين دعموا المرشحين الآخرين في الجولة الأولى.

ونوهت إلى أن ”هاتين شخصيتين مستقطبتين في فرنسا، ولا توجد أصوات مضمونة. يصف المنتقدون ماكرون بأنه متعجرف ورئيس للأثرياء، في حين أن الزعيمة اليمينية المتطرفة متهمة بإقامة علاقات وثيقة مع الرئيس الروسي.“

وأشارت إلى أن ”ماكرون وصل إلى السلطة بوعد عاصف بالتغيير لكن الكثيرين يشكون من أنهم لم يروه بعد، حيث تعرضت رئاسته للهجوم من قبل الاحتجاجات ووباء كورونا، والآن ارتفاع الأسعار. في غضون ذلك، تعلمت لوبان من الأخطاء التي ارتكبتها عندما تعرضت للضرب المدوي من نفس الخصم في الجولة الثانية في 2017.“

ورأت ”بي. بي. سي“ أن المجهول الأكبر في هذه الانتخابات هو عدد الناخبين الذين سيرفضون دعم أي من المرشحين، سواء بالإدلاء بورقة اقتراع فارغة أو عدم المشاركة على الإطلاق، وأن معظم فرنسا في عطلة وقد يكون الإقبال منخفضًا.