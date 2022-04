"أريد أن أرى الشمس" .. حلم طفل أوكراني من قبو في ماريوبول (فيديو)

قال أطفال ونساء يحتمون بمصنع آزوفستال للصلب في ماريوبول، وهو آخر معقل للمدافعين الأوكرانيين عن المدينة الساحلية، في مقطع فيديو نُشر اليوم السبت، إن آمالهم في الخروج تتبدد، وإن ما تبقى لديهم من طعام ينفد.

ونشرت الفيديو كتيبة آزوف التي أسسها قوميون مؤيدون لأوكرانيا في عام 2014، وتم دمجها لاحقا في الحرس الوطني الأوكراني، وتلعب دورا بارزا في الدفاع عن ماريوبول.

ولم يتسن لرويترز التحقق بشكل مستقل من مكان تصوير الفيديو وموعده. وذكر شخص يتحدث في الفيديو أن التاريخ هو 21 نيسان/ أبريل الجاري.

