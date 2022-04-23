روسيا تحقق حول وجود قوات بريطانية خاصة في أوكرانيا

قالت أعلى هيئة تحقيق رسمية في روسيا، اليوم السبت، إنها تحقق في تقرير إعلامي روسي يزعم نشر خبراء من القوات الخاصة البريطانية في غرب أوكرانيا.

وهذه القوات الخاصة هي من قوات النخبة العسكرية البريطانية المدربة على القيام بالعمليات الخاصة والمراقبة ومكافحة الإرهاب.

ونقلت وكالة الإعلام الروسية اليوم السبت، عن مصدر أمني روسي قوله إنه جرى إرسال نحو 20 عضوا في هذه القوة الخاصة إلى منطقة لفيف.

وقالت لجنة التحقيق الروسية في بيان إنها ستتابع التقرير الذي أفاد بإرسالهم ”لمساعدة الأجهزة الخاصة الأوكرانية في تنظيم أعمال تخريبية في أراض أوكرانيا“.

ولم ترد وزارة الدفاع البريطانية بعد على طلب لرويترز للتعليق على التحقيق الروسي.

وقالت بريطانيا إنها أرسلت مدربين عسكريين إلى أوكرانيا في وقت سابق من هذا العام لتدريب القوات المحلية على استخدام الأسلحة المضادة للدبابات، لكن الحكومة البريطانية قالت في 17 فبراير/ شباط، أي قبل أسبوع من الغزو الروسي، إنها سحبت جميع القوات باستثناء القوات اللازمة لحماية السفير البريطاني.