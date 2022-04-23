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مسؤول أوكراني: 5 قتلى و18 إصابة في هجوم صاروخي على أوديسا
تاريخ النشر: 23 أبريل 2022 15:34 GMT
تاريخ التحديث: 23 أبريل 2022 16:00 GMT

مسؤول أوكراني: 5 قتلى و18 إصابة في هجوم صاروخي على أوديسا

قال أندريه يارماك مدير مكتب الرئيس الأوكراني في منشور على الإنترنت، إن خمسة أشخاص على الأقل قتلوا وأصيب 18 آخرون في هجوم صاروخي على مدينة أوديسا بجنوب البلاد،

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المصدر: فريق التحرير

قال أندريه يارماك مدير مكتب الرئيس الأوكراني في منشور على الإنترنت، إن خمسة أشخاص على الأقل قتلوا وأصيب 18 آخرون في هجوم صاروخي على مدينة أوديسا بجنوب البلاد، اليوم السبت.

وكان قائد ميداني أوكراني قد ذكر، في وقت سابق من اليوم، أن صاروخين سقطا على منشأة عسكرية ومبنيين سكنيين في أوديسا.

يأتي ذلك، بالتزامن مع حديث أوليكسي أرستوفيتش مستشار الرئيس الأوكراني، في وقت سابق السبت، عن استئناف القوات الروسية الضربات الجوية ومحاولة اقتحام مجمع آزوفستال للصلب، حيث تتحصن القوات الأوكرانية الباقية في ماريوبول.

وذكر على شاشة التلفزيون الرسمي، ”يحاول العدو سحق المقاومة الأخيرة للمدافعين عن ماريوبول في منطقة آزوفستال“، على ما نقلت عنه وكالة ”رويترز“.

وتعتبر المدينة الأوكرانية الناطقة بالروسية أوديسا، الميناء الرئيس للبلاد، وهي ذات أهمية حيوية لاقتصادها، وتقع بمنطقة تحمل الاسم نفسه، وتطلّ على البحر الأسود، ويبلغ عدد سكانها مليون شخص تقريبًا، وفق ”فرانس برس“.

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