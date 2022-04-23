الصين تحكم الرقابة على التقارير المتعلقة بالطائرة المنكوبة

ا ف ب

المصدر: ا ف ب

لا تزال أسباب أسوأ حادث طيران في الصين خلال عقود مجهولة مع نشر السلطات مؤخرا تقريرا أوليا كشف عن تفاصيل قليلة، وسط رقابة مشددة تفرضها بعد شهر على الكارثة.

وبعد وقت قصير على الحادثة، سارع الحزب الشيوعي الصيني الحاكم لضبط المعلومات، فحضّر ماكينة الرقابة فيما هرعت وسائل الإعلام والأهالي إلى موقع الحادث.

وأحكم الحزب الرقابة على الرواية فيما لم يوضح التقرير الأولي ملابسات الحادث.

وكانت الطائرة المنكوبة التابعة لشركة شرق الصين تقوم برحلتها الداخلية ”إم يو 5735“ بين كونمينغ وقوانتشو، الشهر الماضي، عندما تحطمت من ارتفاع 29 ألف قدم على سفح جبل، مودية بحياة 132 شخصا كانوا على متنها.

وكان على بكين تقديم تقرير أولي لدى المنظمة الدولية للطيران المدني في غضون 30 يوما.

ووفق ذلك التقرير لم يعثر المحققون على ”أي شيء غير طبيعي“، حسبما أعلنت إدارة الطيران المدني الصينية، الأربعاء.

غير أن الهيئة الناظمة قالت بأنها لن تتيح التقرير الأولي للعامة، وبأن تحقيقا كاملا في الحادث يمكن أن يستغرق سنوات.

وفي بيان، قالت إدارة الطيران المدني الصينية، إن طاقم الرحلة التزم معايير السلامة قبل الإقلاع، وإن الطائرة لم تكن تنقل مواد خطرة ولم تواجه على ما يبدو أحوالا جوية سيئة.

ولم تقدم أي تفسير لسقوط الطائرة فجأة، كما لم تكشف عن تفاصيل متعلقة بـ“الصندوقين الأسودين“ اللذين انتشلا.

ويتم تحليل معطيات الجهازين، وأحدهما يسجل المحادثات في قمرة القيادة والثاني معطيات الرحلة، في مختبر أمريكي بمساعدة محققين من الحكومة الأمريكية.

والكارثة هي الأسوأ منذ 30 عاما في الصين، التي غالبا ما عرفت بسجل جيد من السلامة الجوية.

التكتم على المعلومات

بعد التحطم الدامي قرب مدينة ووتجو بجنوب الصين، سارعت السلطات إلى فرض طوق على منطقة شاسعة، فيما منع المسؤولون الذين كان بعضهم بلباس عسكري، صحافيي ”فرانس برس“ في بداية الأمر من الوصول إلى موقع الكارثة.

وباءت محاولات التواصل مع أقارب الضحايا بالفشل، في وقت نقل المسؤولون الأقارب إلى فنادق خاضعة لحراسة مشددة، ومنعوا الصحافيين من الوصول إليهم.

ولم تتمكن ”فرانس برس“ من التحدث إلى أقارب حاولت الاتصال بهم.

وسلطت وسائل الإعلام الرسمية الضوء على جهود الإنقاذ، وإن كانت وسائل إعلام نشرت تفاصيل حول الضحايا، وجدت نفسها وسط جدل على الإنترنت؛ لأنها بدت وكأنها تستفيد من الكارثة.

في تلك الأثناء، أعلنت الهيئة الناظمة للإنترنت في الصين، أنها أزالت كميات هائلة من ”المعلومات غير القانونية“ بشأن التحطم من الشبكة العنكبوتية الخاضعة لرقابة مشددة، فيما فرضت رقابة على ما يبدو على وسم (هاشتاغ) يحمل رقم الرحلة.

ويأتي التكتم على المعلومات على نقيض ما كان يحصل في كوارث سابقة، عندما اكتشف صحافيون صينيون أدلة دامغة على إخفاقات للحكومة، ولا سيما رداءة بناء آلاف المدارس التي شيدتها الحكومة وانهارت في الزلزال الذي ضرب سيتشوان في 2008.

وتتعلق استراتيجية الصين في نشر المعلومات بشأن كارثة الرحلة إم يو 5357، بإبراز التحرك الرسمي و“عدم إبراز المشاعر“، على ما يرى مدير مشروع وسائل الإعلام الصينية في جامعة هونغ كونغ ديفيد باندورسكي.

وقال لـ ”فرانس برس“: ”لا يريدون شخصيات بشرية“، مضيفا أن ”ذلك يخلق تعاطفا ومشاعر يمكن أن توجه نحو أجندات لا ترتبط بالقيادة“.

لا مفاجآت

يسهم تركيز الناس على الكارثة في فهم مسارعة بكين للتحكم بالرواية، على ما ترى الأستاذة المساعدة المختصة في الرقابة الصينية في جامعة سان دييغو بكاليفورنيا، مارغريت إيه روبرتس.

وقالت لـ ”فرانس برس“، إن الكوارث ”يمكن بسهولة أن تصبح مسيسة“.

وأوضحت: ”العديد من الأشخاص يركزون الانتباه عليها في وقت واحد، ونتيجة لذلك فإن هفوة واحدة للحكومة في استجابتها للأزمات يمكن أن ينتج عنها ضرر كبير“.

وفي الشهر الذي أعقب كارثة التحطم، ركزت السلطات على رسالة مفادها بأنه حان الوقت للناس لطي صفحة الحادثة، بالسماح لأحداث أخرى بالتغطية عليها، بحسب باندورسكي.

ومثل تلك الأساليب لتحويل الانتباه تعني أن ”بإمكاننا أن نتوقع نفس الحساسية“ المحيطة بتقارير حول أسباب الكارثة“، كما قال، محذرة من زيادة السرية في عام يحتمل أن يكون مضطربا وأن يسعى خلاله الرئيس شي جينبينغ لولاية ثالثة.

وقال: ”آخر ما يريدونه هو خروج أنباء بشكل غير متوقع لتفاجئهم“.