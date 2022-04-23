مسؤول: روسيا استأنفت الهجوم على القوات الأوكرانية المتحصنة في ماريوبول

قال أوليكسي أرستوفيتش مستشار الرئيس الأوكراني، السبت، إن القوات الروسية استأنفت الضربات الجوية وتحاول اقتحام مجمع آزوفستال للصلب، حيث تتحصن القوات الأوكرانية الباقية في ماريوبول.

وذكر على شاشة التلفزيون الرسمي، ”يحاول العدو سحق المقاومة الأخيرة للمدافعين عن ماريوبول في منطقة آزوفستال“، على ما نقلت عنه وكالة ”رويترز“.

يأتي ذلك، بعد إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم الخميس الماضي، أنّ قوّاته ”حررت“ مدينة ماريوبول الاستراتيجية.

واعتبر بوتين ”الهجوم المقترح على المنطقة الصناعية غير مناسب“، آمرا بـ“إلغائه“، بحسب ما قال خلال اجتماع مع وزير دفاعه سيرغي شويغو، ونقلته ”فرانس برس“.

وفي وقت سابق السبت، أعلنت أوكرانيا عن محاولة جديدة لإجلاء المدنيين من مدينة ماريوبول، اعتبارا من ساعات الظهر.

وذكرت نائبة رئيس الوزراء إيرينا فيريشتشوك: ”اليوم سنحاول مجددا إجلاء نساء وأطفال وكبار السن من ماريوبول“.

ودعت فيريشتشوك على ”تلغرام“، السكان إلى ”التجمع على الطريق السريع قرب مركز بورت سيتي للتسوق في المدينة“.

وأضافت أنه ”إذا جرى كل شيء كما هو مخطط له، فسنبدأ في عملية الإجلاء حوالي الظهر“.

وكان رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال، طلب الجمعة، من بوتين في اتصال هاتفي، ضمان وجود ممرات إنسانية في ماريوبول؛ لمناسبة عيد الفصح الأرثوذكسي.

وكتب ميشال على ”تويتر“: ”في اتصال بالرئيس بوتين. طالبت بأن تفتح ممرات إنسانية في ماريوبول والمدن المحاصرة الأخرى فورا، لا سيما تزامنا مع عيد الفصح الأرثوذكسي“.

وتخضع مدينة ماريوبول الساحلية الاستراتيجية في جنوب شرق أوكرانيا بالكامل تقريبًا للسيطرة الروسية.

وتقول أوكرانيا إن المئات من الجنود والمدنيين يتواجدون داخل مجمع ”أزوفستال“ للفولاذ في ماريوبول، وقد طالبت كييف مرارا بوقف لإطلاق النار كي يتسنى للنساء والأطفال وكبار السن مغادرة المدينة بشكل آمن.

وألغيت عدة ممرات إنسانية في هذه المدينة في اللحظة الأخيرة.

وكانت فيريشتشوك أعلنت عدم تنظيم أي ممر إنساني للمدنيين، أمس الجمعة، معتبرةً أن الوضع ”خطير“ جدًا على الطرقات.

ومن شأن سقوط ماريوبول أن يشكّل انتصارا كبيرا لموسكو بعد نكسات ميدانية لقواتها، وبعدما كان مراقبون كثر قد اعتقدوا أنّ كييف ستسقط خلال بضعة أيام.