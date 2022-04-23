روسيا تنشر صواريخ "سارمات" ذات القدرات النووية بحلول الخريف

قال دميتري روجوزين، رئيس وكالة الفضاء الروسية روسكوزموس إن موسكو تعتزم نشر أول وحدة عسكرية مسلحة بصواريخ سارمات ذات القدرات النووية بحلول الخريف المقبل، وفقًا لـ“رويترز“.

ونقلت وكالة ”تاس“ الروسية للأنباء، اليوم السبت، عن روجوزين خلال مقابلة مع قناة ”روسيا 24“ الحكومية قوله إن الوحدة ستتمركز في أوجور في منطقة كراسنويارسك على بعد حوالي 3 آلاف كيلومتر شرق موسكو.

وكان الجيش الروسي قد أعلن قبل أيام أنه أجرى أول تجربة ناجحة على صاروخ باليستي عابر للقارات من طراز ”سارمات“، وهو سلاح من جيل جديد ومداه بعيد جدًا، ووصفه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأنه ”لا مثيل له“.



وقال بوتين في كلمة بُثت عبر التلفزيون آنذاك: ”هذا حقًا سلاح فريد سيعزز القدرة العسكرية لقواتنا المسلحة، وسيضمن أمن روسيا في مواجهة التهديدات الخارجية، وسيدفع أولئك الذين يحاولون تهديد بلدنا بخطاب متفلّت وعدواني إلى التفكير مرتين“.

وأضاف ”أؤكد أنه تم استخدام مكونات وأجزاء من الصناعة الوطنية حصريًا لإنتاج سارمات“.

ووفقًا لبوتين، فإنّ الجيل الخامس من الصاروخ الباليستي الثقيل العابر للقارات ”سارمات“ قادر على ”التفوق على جميع الأنظمة الحديثة المضادة للطائرات“.

وقال بوتين إن هذا الصاروخ سيضمن أمن روسيا، وسيجبر الذين يحاولون تهديد بلدنا بخطاباتهم العدوانية المسعورة على التفكير جيدًا.

وشدد بوتين على أن الصاروخ الجديد أنتج بمكونات وتكنولوجيات روسية حصرًا، ما سيسهل الإنتاج المتسلسل لهذه الصواريخ داخل البلاد، وسيسرع تسليم المنظومة الجديدة إلى القوات الصاروخية الإستراتيجية الروسية، وفق ما نقلته وسائل إعلام روسية.

وبحسب وكالة ”فرانس برس“، يندرج هذا السلاح في إطار سلسلة صواريخ أخرى قدّمها فلاديمير بوتين، العام 2018، على أنها ”لا تُقهر“. وتشمل هذه الصواريخ كينجال، وأفانغارد، الفرط صوتية.

وفي آذار/مارس، أكدت موسكو أنها استخدمت صاروخ كينجال ضد أهداف في أوكرانيا لأول مرة.

ومن المفترض أن يتفوق صاروخ ”سارمات“ الذي يزيد وزنه على 200 طن، على صاروخ فويفودا الذي يبلغ مداه 11000 كيلومتر.

وفي 2019، قال بوتين إن الصاروخ سارمات ”ليست له حدود عندما يتعلّق الأمر بالمدى“، وإنّ بإمكانه ”إصابة أهداف من خلال عبور القطب الشمالي وكذلك القطب الجنوبي“.