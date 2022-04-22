انتخابات مرتقبة لاختيار بديل لروسيا في مجلس حقوق الإنسان

تُجري الجمعية العامة للأمم المتحدة ”في الأسابيع المقبلة“ انتخابات لاختيار بلد يحلّ مكان روسيا التي علِّقت عضويتها في مجلس حقوق الإنسان أوائل نيسان/أبريل، وفق ما أعلن الجمعة رئيس المجلس، الأرجنتيني فيديريكو فيليغاس.

وأوضح فيليغاس خلال مؤتمر صحافي أنّ البلد الذي سيتم اختياره لشغل المقعد سيكون من أوروبا الشرقية، من دون أن يحدّد ما إذا كانت هناك بلدان قد أعلنت ترشّحها.

وعلّقت الجمعية العامة للأمم المتحدة في السابع من نيسان/أبريل عضوية روسيا في مجلس حقوق الإنسان بسبب غزوها أوكرانيا.

وقال فيليغاس إن موسكو أخلت مقعدها الذي كانت ستشغله حتى 2023، ما جعلها تتراجع إلى وضع المراقب الذي يتيح لها رغم ذلك مواصلة التحدّث خلال الجلسات.

ويُعتبر مجلس حقوق الإنسان المؤلف من 47 عضوا ومقره في جنيف المنتدى الرئيسي للأمم المتحدة المسؤول عن تعزيز حقوق الإنسان، وتتمثل مهمته في مراجعة أوضاع هذه الحقوق بانتظام في الدول الأعضاء في الأمم المتحدة. كذلك، يمكن للمجلس تناول أي مسألة عاجلة خلال اجتماعات استثنائية مثلما كان عليه الحال بالنسبة إلى أوكرانيا، رغم معارضة موسكو.

وصوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تضم 193 دولة عضوا، في بداية الشهر الجاري، على تعليق عضوية روسيا في مجلس حقوق الإنسان التابع للمنظمة الدولية بسبب غزوها أوكرانيا، وذلك بتأييد 93 صوتا.

وعارضت 24 دولة هذا التعليق، وهو الثاني في تاريخ الامم المتحدة بعد قرار حول ليبيا في 2011، فيما امتنعت 58 دولة عن التصويت، لكن الأصوات الممتنعة لم تؤخذ في الاعتبار ضمن غالبية الثلثين المطلوبة والمحصورة بين الأصوات المؤيدة والمعارضة فقط.

ومن بين الدول التي صوتت ضد القرار الصين وإيران وكازاخستان وكوبا، وبطبيعة الحال روسيا وبيلاروس وسوريا.

ورغم الضغوط التي مارستها موسكو بهدف أن تصوت الدول ضد القرار، اختارت دول إفريقية من بينها جنوب إفريقيا والسنغال، الامتناع عن التصويت، معتبرة أن قرار تعليق عضوية موسكو ”يحكم مسبقا على نتائج لجنة التحقيق“ التي شكلها مجلس حقوق الإنسان مطلع آذار/ مارس.

كذلك، امتنعت البرازيل والمكسيك والهند، وهي دول غير دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، عن التصويت، من جهة أخرى، صوتت تشيلي لصالح القرار.

وبحسب واشنطن، فإن تعليق عضوية روسيا في مجلس حقوق الإنسان أكثر بكثير من مجرد خطوة رمزية ويزيد من ”عزلة“ موسكو على الساحة الدولية منذ غزو أوكرانيا في 24 شباط/ فبراير.