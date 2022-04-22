جرحى بإطلاق نار في أحد أحياء واشنطن

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

أصيب ثلاثة أشخاص على الأقلّ الجمعة جرّاء إطلاق نار في حيّ بالعاصمة الأميركية واشنطن، بحسب ما أعلنت الشرطة التي انتشرت بكثافة في الحيّ وطلبت من السكّان الاحتماء.

وكتبت شرطة واشنطن على تويتر ”هناك ثلاثة ضحايا على الأقلّ، رجلان وقاصر“.

وانتشرت الشرطة بأعداد كبيرة في الحيّ وزوّدت عناصرها مسدسات ودروعاً واقية.

وفُرض إغلاق أمني في إحدى الجامعات المجاورة.

وتدور الوقائع في حيّ يقع في شمال غرب العاصمة وفي العادة حيّ هادئ وسكّانه ميسورون.

وأجلي عدد كبير من السكّان بسرعة من المنطقة التي دوّت فيها انفجارات عدّة، وفقاً لمقاطع فيديو جرى تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي.