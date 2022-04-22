روسيا: قتيل و27 مفقودا في غرق الطراد "موسكفا‎‎"

نقلت وكالة الإعلام الروسية عن وزارة الدفاع قولها، يوم الجمعة، إن بحارا لقي مصرعه، وإن 27 آخرين أصبحوا في عداد المفقودين بعد غرق الطراد الروسي موسكفا، الأسبوع الماضي، بينما جرى إنقاذ 396 آخرين من أفراد طاقم الطراد الصاروخي.

وقبل أسبوع، قال مسؤول كبير في وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) إن الطراد الروسي ”موسكفا“ أغرق بصاروخين أوكرانيين، مؤكدا أنها ”ضربة قاسية“ لروسيا، على ما أفادت وكالة ”فرانس برس“.

وأوضح المسؤول، الذي طلب عدم كشف اسمه، لمجموعة من الصحافيين: ”نعتقد أنهم ضربوها بصاروخَي نبتون“، نافيا بالتالي رواية موسكو التي تؤكد أن بارجتها الرئيسة في أسطول البحر الأسود ”تضررت بشدة“ جراء حريق.

بدورها، نقلت وكالة ”رويترز“ عن المسؤول ذاته قوله إن الولايات المتحدة تعتقد أن هناك ضحايا بين القوات الروسية، غير أن الأرقام ليست واضحة.

وأكدت روسيا أن الطراد الصاروخي موسكفا، السفينة الحربية الرئيسة لأسطولها في البحر الأسود، غرق لدى سحبه إلى الميناء، بعد أن قالت إن حريقا نشب إثر انفجار ذخيرته.

وتقول أوكرانيا إن موسكفا أصيب في ضربة صاروخية شنتها قواتها من الساحل شقت جسم السفينة التي تعود للعهد السوفييتي. ولم تؤكد وزارة الدفاع الروسية تلك الرواية.

ولدى روسيا أنظمة دفاع جوي قوية منتشرة في شبه جزيرة القرم، التي ضمتها من أوكرانيا في 2014.

لكن موسكفا كان قادرا على توفير حماية جوية متنقلة بعيدة المدى لكامل أسطول البحر الأسود، وكان مركز قيادة وسيطرة عائما. وقد تترك خسارة موسكفا الأسطول الروسي هناك أكثر انكشافا، خاصة فيما يتعلق بالمهام الأبعد مدى إلى الغرب من القرم.

وعلى الرغم من أن الأمر يشكل ضربة كبيرة لمعنويات الجيش الروسي، إلا أن البحرية الروسية لم تلعب حتى الآن دورا كبيرا فيما تصفه موسكو بأنه ”عملية عسكرية خاصة“ في أوكرانيا.

وقال مسؤول أمريكي إن روسيا استخدمت سفنها الحربية بشكل محدود فقط، لشن ضربات بين الحين والآخر، وإعادة إمداد القوات في الجنوب.

وتملك روسيا هيمنة بحرية في المنطقة المحاذية مباشرة، وموسكفا كان مجهزا بالأساس لتدمير سفن العدو في البحر، لكن لم يتبق الكثير أصلا من البحرية الأوكرانية.