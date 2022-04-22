أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، رصد إطلاق صاروخين من قطاع غزة تجاه إسرائيل، للمرة الثالثة خلال أسبوع.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، في تغريدة له عبر ”تويتر“، إنه تم رصد إطلاق صاروخين نحو مستوطنات الغلاف، حيث سقط أحد الصواريخ بالقرب من السياج الفاصل شمال القطاع، والآخر سقط داخل غزة.

وأكد أدرعي في تغريدته، أنه تم تفعيل صفارات الإنذار في تطبيق الجبهة الداخلية لإسرائيل.

#عاجل سقطت قبل قليل قذيفة صاروخية أطلقت من #غزة قرب السياج الأمني شمال القطاع بينما سقطت قذيفة صاروخية أخرى داخل القطاع (على رؤوس المدنيين). لقد تم تفعيل الانذارات في تطبيق الجبهة الداخلية فقط وفق المطلوب دون تفعيل صافرات الانذار — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) April 22, 2022

من جهتها قالت القناة ”14“ العبرية ردًا على عمليات إطلاق الصواريخ: ”عدنا من جديد لأسلوب تنقيط الصواريخ من غزة“.

بينما ذكرت القناة ”12“ العبرية، أن صاروخين أُطلقا من شمال قطاع غزة نحو المدن الإسرائيلية، مبينة أنه لم يتم إطلاق أي حالة تأهب أو صفارات إنذار، لأن الصاروخين لم يصلا المناطق السكنية الإسرائيلية.

وفي السياق ذاته، قالت صحيفة ”يديعوت أحرنوت“ العبرية، إن ”أحد الصاروخين اللذين تم إطلاقهما من قطاع غزة، سقط في منطقة مفتوحة بكيبوتس نتيف عتسرا في غلاف غزة“.

وتعد هذه الحادثة الثالثة من نوعها خلال أسبوع، حيث سبق أن أعلن الجيش الإسرائيلي رصد عمليات إطلاق صواريخ من قطاع غزة، وهو ما ردَّ عليه بقصف مواقع لحماس في القطاع.

وكان وزير الخارجية الإسرائيلية يائير لابيد، قال، أمس الخميس: ”لن نقبل بأي حال إطلاق صواريخ من قطاع غزة على إسرائيل“.

وأوضح لابيد في تصريحات صحفية، أن ”العالم كله، بما فيه حماس، يعرف أن إسرائيل ستعمل كل ما هو ضروري لحماية أمن الإسرائيليين“.

وشدد لابيد على أن إسرائيل تحافظ على الوضع الراهن في مدينة القدس ولا تنوي تغييره.

وأمس الخميس، أمر رئيس الوزراء نفتالي بينيت، ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي، بالاستعداد للتصعيد، وشن عملية عسكرية جديدة على غرار التي جرت، العام الماضي، والتي أطلق عليها اسم ”حارس الأسوار“.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية ”كان“ العبرية، أنه ”تم رفع حالة الاستنفار الأمني داخل إسرائيل، وذلك بعد إطلاق الصاروخين من قطاع غزة باتجاه بلدة سديروت في غلاف غزة“.

وقالت القناة، إن ”رئيس الوزراء نفتالي بينيت، ورئيس الأركان أفيف كوخافي، قاما بزيارة إلى القيادة الجنوبية في الجيش الإسرائيلي، حيث أمرا بالاستعداد للتصعيد، واحتمال شن هجوم جديد على قطاع غزة.