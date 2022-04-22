لافروف يكشف عن تعثر المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن المفاوضات بين موسكو وكييف الرامية إلى إيجاد حلّ للنزاع ”متعثرة“، بعدما فشلت المباحثات في إحراز أي تقدم واضح.

وقال لافروف إن المفاوضات ”متعثرة، لأن اقتراحًا قدّمناه إلى المفاوضين الأوكرانيين منذ خمسة أيام وتمت صياغته مع الأخذ في الاعتبار تعليقاتهم، لا يزال بدون جواب“.

وشككت الوزارة في رغبة القادة الأوكرانيين بمواصلة المحادثات.

وقال لافروف: ”أجد أنه من المستغرب جدا الاستماع كل يوم إلى تصريحات تصدر (…) لا سيما عن الرئيس (الأوكراني) ومستشاريه تعطي انطباعا بأنهم ليسوا بحاجة على الإطلاق إلى هذه المفاوضات“.

وقال فلاديمير ميدينسكي رئيس الوفد الروسي الذي يجري مفاوضات مع ممثلين عن الجانب الأوكراني، إن جولة محادثات جديدة أجريت الجمعة.

وكانت كييف قد وصفت الأسبوع الماضي المحادثات بأنها ”شديدة الصعوبة“.

في الأثناء، تتواصل الاشتباكات ميدانيا خصوصا في الشرق الأوكراني وفي مدينة ماريوبول المرفئية (جنوب شرق) حيث تتحصن قوات أوكرانية في مجمع آزوفستال الصناعي الضخم.

يأتي ذلك في وقت توقع فيه رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الجمعة أن النزاع في أوكرانيا قد لا ينتهي سريعا نظرا للمقاومة الصلبة التي يواجهها الغزو الروسي.

ولدى سؤاله عمّا إذا كان يتفق مع تقييمات استخباراتية تفيد بأن القتال قد يتواصل حتى نهاية العام المقبل، قال للصحفيين في نيودلهي: ”المؤسف هو أن هذا احتمال واقعي“.

وأشار إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ارتكب ”خطأ جسيمًا“ حين أمر ببدء الغزو، مضيفاً بقوله: ”إن الخيار الوحيد المتبقي له فعلًا هو مواصلة محاولة استخدام أسلوبه المروع“.

وأشاد جونسون بالمقاومة الأوكرانية وحدد الدعم العسكري المخطط والمحتمل لأوكرانيا وجيرانها.

وقال إن إجراء مفاوضات ”واقعية“ لإنهاء الصراع ”لا يبدو مرجحًا في الوقت الحالي“ لكن أوروبا وأوكرانيا ستحتاجان في النهاية إلى مناقشة الترتيبات الأمنية المستقبلية.

وتابع: ”ما يريده الأوكرانيون، وأعتقد أنه ما سينالونه، هو مجموعة ضمانات أمنية من دول تفكّر مثل أوكرانيا، ضمانات أمنية حول ما يمكننا القيام به لدعمهم“.

وقد يشمل ذلك الأسلحة والتدريب وتبادل المعلومات الاستخباراتية للسماح لأوكرانيا بمنع الهجمات الروسية في المستقبل.

وتزامن ذلك الموقف مع تصريحات سابقة لجونسون كشف فيها أن المملكة المتحدة تدرس إرسال دبابات إلى بولندا لكي تُرسل وارسو دباباتها إلى القوات الأوكرانية التي تحارب روسيا.

وقال جونسون: ”ندرس إرسال دبابات إلى بولندا لمساعدتهم فيما يرسلون بعض دباباتهم من طراز +تي-72 اس+ إلى أوكرانيا“.