رئيس وزراء بريطانيا: سنعيد فتح سفارتنا في كييف الأسبوع المقبل

ا ف ب

المصدر: ا ف ب

أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الجمعة، أن سفارة المملكة المتحدة في كييف، المغلقة منذ مطلع العام على خلفية الغزو الروسي لأوكرانيا، ستعيد فتح أبوابها الأسبوع المقبل.

وقال خلال زيارة للهند ”يمكننا الإعلان اليوم أننا سنعيد قريبا، الأسبوع المقبل، فتح سفارتنا في العاصمة الأوكرانية“.

ونقلت لندن بعثتها الدبلوماسية الرئيسية في أوكرانيا من كييف إلى مدينة لفيف غربا في شباط/فبراير، قبل وقت قصير من الغزو الروسي.

وفي مطلع آذار/مارس، قالت وزيرة الخارجية البريطانية، ليز تراس، إن السفيرة ميليندا سيمونز غادرت البلاد بسبب ”الوضع الأمني الخطير“.

وأعادت عدة دول غربية بينها فرنسا وإسبانيا وإيطاليا فتح سفاراتها في كييف أو أعلنت عودتها الوشيكة إليها.

وذكرت تراس في بيان منفصل في لندن أن إعادة فتح السفارة البريطانية، والذي لم يكشف عن موعده المحدد، هو نتيجة ”الشجاعة والنجاح الاستثنائيين“ لمقاومة أوكرانيا للقوات الروسية.

وأضافت: ”أرغب بالإشادة بشجاعة وصمود فريق السفارة وعمله على مدى هذه الفترة“.

وفي 10 نيسان/أبريل، قام رئيس الوزراء البريطاني بجولة سيرا على الأقدام برفقة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في شوارع كييف، خلال زيارته المفاجئة إلى أوكرانيا، بعد أسابيع على مهاجمة القوات الروسية للمدينة.

ونشر مكتب زيلينسكي مقطع فيديو للزعيمين وهما يسيران تحت حراسة أمنية مشددة في وسط المدينة الخالي إلى حد كبير.

وعبر جونسون وزيلينسكي شارع خريشتتشاتيك الرئيسي الذي يؤدي إلى ساحة ميدان حيث انطلقت ثورة عام 2014 التي أطاحت بالحكومة الموالية لموسكو.

وفي طريقهما حيا الزعيمان العديد من المارة، وبدا على أحدهم التأثر الشديد عند رؤيته رئيس الوزراء البريطاني في كييف حيث بادره قائلا ”نحن بحاجة إليك“.

وأجاب جونسون ”نحن نتشرف بتقديم المساعدة. لديكم رئيس رائع هو السيد زيلينسكي“.